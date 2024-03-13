中市7年前 蛋黃酥驗出蘇丹紅

蘇丹紅辣椒粉事件愈演愈烈，但這並非台灣首次爆發蘇丹紅食安風波，早在二○一七年台中市衛生局就曾在市售蛋黃酥驗出蘇丹紅，環保署（現為環境部）隔年即公告蘇丹色素為毒性化學物質，但公告六年後，仍再出現蘇丹紅混入辣椒粉情況。環境部表示，已要求各縣市環保局加強勾稽查核，食品部分則由食藥署管理。

環境部化學署長謝燕儒表示，國外先前曾發生蘇丹紅添加於辣椒粉、辣椒醬及鹹蛋黃等食安事件，二○一七年網購名店販售的蛋黃酥中驗出蘇丹紅，進而發現蛋農、飼料業者為了讓蛋黃看起來有更飽和的橘紅色，在飼料中添加蘇丹紅。由於當時時近中秋節，引發高度關注，當時食藥署表示，將會同農委會及相關單位至蛋鴨場將檢體攜回檢驗。

謝燕儒說，隔年化學署就公告蘇丹色素等十四種物質為第四類毒化物，並從源頭控管，業者若要進口使用、販賣須先取得核可才可進口。謝燕儒說，輸入後，環境部會確認輸入廠商及其用途，並要求業者須按月申報以進行控管，避免流入食品或飼料中，違者將處六至卅萬元；此外，化學署也向相關業者宣導須謹慎勿誤用。

不過謝燕儒也說，蘇丹紅辣椒粉事件與蛋黃酥事件不同，差別在於辣椒粉是在國外就已添加蘇丹紅，再以食品項目進口至台灣，因此屬於食藥署管轄，但化學署仍提醒各縣市環保局加強勾稽查核。