聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市7年前 蛋黃酥驗出蘇丹紅

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

蘇丹紅辣椒粉事件愈演愈烈，但這並非台灣首次爆發蘇丹紅食安風波，早在二○一七年台中市衛生局就曾在市售蛋黃酥驗出蘇丹紅，環保署（現為環境部）隔年即公告蘇丹色素為毒性化學物質，但公告六年後，仍再出現蘇丹紅混入辣椒粉情況。環境部表示，已要求各縣市環保局加強勾稽查核，食品部分則由食藥署管理。

環境部化學署長謝燕儒表示，國外先前曾發生蘇丹紅添加於辣椒粉、辣椒醬及鹹蛋黃等食安事件，二○一七年網購名店販售的蛋黃酥中驗出蘇丹紅，進而發現蛋農、飼料業者為了讓蛋黃看起來有更飽和的橘紅色，在飼料中添加蘇丹紅。由於當時時近中秋節，引發高度關注，當時食藥署表示，將會同農委會及相關單位至蛋鴨場將檢體攜回檢驗。

謝燕儒說，隔年化學署就公告蘇丹色素等十四種物質為第四類毒化物，並從源頭控管，業者若要進口使用、販賣須先取得核可才可進口。謝燕儒說，輸入後，環境部會確認輸入廠商及其用途，並要求業者須按月申報以進行控管，避免流入食品或飼料中，違者將處六至卅萬元；此外，化學署也向相關業者宣導須謹慎勿誤用。

不過謝燕儒也說，蘇丹紅辣椒粉事件與蛋黃酥事件不同，差別在於辣椒粉是在國外就已添加蘇丹紅，再以食品項目進口至台灣，因此屬於食藥署管轄，但化學署仍提醒各縣市環保局加強勾稽查核。

蘇丹紅 辣椒粉

延伸閱讀

使用津棧蘇丹紅辣椒粉做產品 南投回收13萬公斤

小磨坊躲過蘇丹紅，紅辣椒粉卻驗出農藥！克美素吃了會怎樣？最強排毒飲食吃「這些」

紅辣椒粉殘留農藥 小磨坊：「盡力自主檢驗」沒想到有漏網之魚

通膨衝擊營養午餐 藍綠議員籲中市提高營養午餐補助

相關新聞

「蓄意添加」違規品 將銷毀不准回收

蘇丹紅食安風暴延燒，調查發現，津棧國際實際負責人李彥廷向中國大陸農村收購辣椒粉原料，再賣給以親友名義在台灣成立十家公司，...

追蘇丹紅 擴及調味粉、醃肉粉

蘇丹紅風暴持續擴大，台中市食安處昨公布，北市濟生公司購入新北保欣企業從中國進口的問題青辣椒粉，製成椒鹽粉及特Ａ白胡椒粉，...

躲過蘇丹紅 小磨坊被驗出農藥克美素

蘇丹紅辣椒粉風暴席捲全台，辛香料知名品牌「小磨坊」因自家檢驗未受影響，還被網友譽為「良心公司」，但台北市衛生局昨公布新一...

進口蘇丹紅辣椒粉 李彥廷：不排除塑袋曬太陽汙染

龍海同記食品負責人李彥廷被控進口蘇丹紅辣椒粉，檢方複訊後聲押李男及大姨子吳女，兩人各以八十、廿萬元交保；昨天檢調再傳喚兩...

觀察站／蘇丹紅老問題 把關系統全破功

蘇丹紅風暴爆發迄今，政府處理可說荒腔走板，行政院食安辦把蘇丹紅跟咖啡與茶風險相提並論，而主管機關食藥署竟以「國人普遍吃辣...

中市7年前 蛋黃酥驗出蘇丹紅

蘇丹紅辣椒粉事件愈演愈烈，但這並非台灣首次爆發蘇丹紅食安風波，早在二○一七年台中市衛生局就曾在市售蛋黃酥驗出蘇丹紅，環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。