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躲過蘇丹紅 小磨坊被驗出農藥克美素

聯合報／ 記者林佳彣、趟容萱／連線報導
圖為台中市食安處稽查人員擴大查驗市售小磨坊調味粉料成品檢測。圖／台中市食安處提供
圖為台中市食安處稽查人員擴大查驗市售小磨坊調味粉料成品檢測。圖／台中市食安處提供

蘇丹紅辣椒粉風暴席捲全台，辛香料知名品牌「小磨坊」因自家檢驗未受影響，還被網友譽為「良心公司」，但台北市衛生局昨公布新一波抽驗結果，小磨坊「紅辣椒粉」卻被驗出不得檢出的農藥克美素。小磨坊回應，問題產品原料是自行從中國大陸輸入進口，主要由家樂福銷售，已通知先下架溯源，收到北市衛生局公文後，再申請複驗。

高雄市衛生局先前查出「津棧國際貿易有限公司」違規進口蘇丹紅辣椒粉，負責人李彥廷二○二一年曾進口青辣椒粉給小磨坊，小磨坊自行驗出蘇丹紅成分後，直接退貨，李最後把被退貨產品轉賣給其他廠商。

當時自稱「老實的傻人」的小磨坊董事長董大斌強調，公司七年前就花費近三千萬元成立食安中心，自行食安檢驗，以蘇丹紅為例，前三年就自主送驗五○○次以上，檢驗費達一五○萬元以上。公司也強調使用的辣椒粉皆由第三方公正單位台灣檢驗科技（ＳＧＳ）進行農藥殘留、重金屬及蘇丹色素檢驗，合格後才入廠生產。

不過，北市衛生局昨公布二月抽驗網路電商平台及市售販售辣椒粉、醬食品，有六件不符規定，產品中就包括小磨坊在家樂福線上購物出售的紅辣椒粉，檢出克美素零點一ppm，標準卻是零檢出。

小磨坊聲明，去年主動增加克美素檢驗頻率，去年十月起驗四次都合格，目前已先將產品下架，趕緊溯源找出問題原料批次，並接受退貨。

蘇丹紅 辣椒粉

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