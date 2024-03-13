追蘇丹紅 擴及調味粉、醃肉粉

蘇丹紅風暴持續擴大，台中市食安處昨公布，北市濟生公司購入新北保欣企業從中國進口的問題青辣椒粉，製成椒鹽粉及特Ａ白胡椒粉，賣給台中市億珍食品、建峰食品、橙林企業及宏駿商行等四家業者共一二九○點三六公斤，已售出一九八點八四公斤給小吃店等食品業者及散客，產品正下架停止販售或使用中。

高雄市津棧公司進口含蘇丹紅辣椒粉，其中八九八八公斤銷往南投縣金福華食品，幾乎都製成沙茶調味醬料。台中市食安處追查發現，包括大呼過癮、五路鍋聖等十二家餐飲業者，以及四通食材等十七家業者，都向金福華購入十一種各式沙茶調味醬料，總數十六公噸二六六點四八公斤，已販售或使用十二噸五七五四點三八公斤，產品全數回收中。

其中王品旗下子公司萬鮮的沙茶醬受波及，王品發聲明指出，金福華公司生產的沙茶醬因原物料問題停供，蘇丹紅事件發生時，萬鮮已在三月六日完成全台主要通路預防性下架。

台中市南屯區隆太生技食品向津棧國際購入問題辣椒粉，共進貨廿九公斤，已使用廿四點五公斤製成麻辣精華醬、蒜辣醃肉粉、太出調味粉等七項產品共五三九點五公斤，已銷售三四三點五公斤給台中市六家下游餐飲業者，產品已全數下架。

北市衛生局抽驗網路電商平台及市售販售辣椒粉、醬食品，昨公布廿三件產品有六件檢驗結果不符合規定，包含「真好家辣椒粉」、「極辣朝天椒」、「泰式辣椒粉」三件檢出蘇丹紅色素，第一時間要求下架。