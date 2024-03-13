觀察站／蘇丹紅老問題 把關系統全破功

蘇丹紅風暴爆發迄今，政府處理可說荒腔走板，行政院食安辦把蘇丹紅跟咖啡與茶風險相提並論，而主管機關食藥署竟以「國人普遍吃辣」為由，不太可能一查到違規，就完全禁止輸入；十年前台灣爆發塑化劑食安事件，逐步建立「食品追溯追蹤系統」，期待能有效防阻黑心食品，讓人遺憾的是，十年過去了，台灣食安把關能力仍是原地踏步。

蘇丹紅早已是老問題，台中市衛生局於二○一七年抽驗市售蛋黃酥，竟在鹹蛋黃中檢出蘇丹色素四號，含量達每公斤一點三四毫克，引發關注。雖然當時環保署隔年就將蘇丹紅列入第四類毒性化學物質，沒想到，時隔七年，類似情景再度重現，甚至變本加厲，遭波及食品種類眾多，幾無一倖免。

事實上，早在二○○六年，中國大陸就曾爆發辣椒粉添加蘇丹紅，如今同樣的食安危機也在台灣上演。食品大廠、餐飲品牌到零售攤販，人人自危，即使自行檢驗，今天沒問題，但任誰也無法百分之百保證明天會不會出事，有些雞排店家乾脆不加辣，但難保其他食品原料也遭蘇丹紅汙染，重創國人對於境內食安信心。

食藥署早已設置「食品追蹤追溯系統」，但這次看來幾乎失靈，完全破功，最大漏洞為僅要求資本額超過三千萬的業者強制登錄，這讓南部違規廠商李姓負責人混水摸魚，在中國大陸開設公司，派員至農村收購辣椒粉原料，初次加工後再賣給由親友掛名的台灣食品公司，巧妙規避追溯系統。

再者，違規貨品一經查獲，選擇退運，只要換個進口公司，再次闖關，這正是這次蘇丹紅食安風暴鋪天蓋地，牽連甚廣的主因；行政院長陳建仁信誓旦旦表示，違規產品會在一個月下架，但如果未能將有毒原料阻絕於邊境，未來仍可能再掀另一波食安事件。

遭立委踢爆後，食藥署才著手改進，將盡快修正食安法規定，針對蓄意添加的違規品項，一律銷毀。負責食品查驗的食藥署竟是如此地後知後覺，也難怪台灣食安永遠進不了步。