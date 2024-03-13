「蓄意添加」違規品 將銷毀不准回收

蘇丹紅食安風暴延燒，調查發現，津棧國際實際負責人李彥廷向中國大陸農村收購辣椒粉原料，再賣給以親友名義在台灣成立十家公司，入關時邊境查驗如不合格，原貨退關回收，重新包裝後，再次闖關，成為這次蘇丹紅相關製品流竄全台的破口。對此，衛福部食藥署長吳秀梅表示，正著手修正食安法，針對「蓄意添加」等違規品項，一律銷毀，不再由業者回收。

依照現行食安法，針對邊境查驗違規食品，並未強制進口業者銷毀，而可選擇回收、銷毀或辦理退運。民進黨立委林淑芬日前揭露國內不肖進口業者除了在溯源追蹤系統上胡亂登錄，輸入貨品在邊境查驗不合格後，選擇原貨退關，結果重新包裝，「在公海上繞一圈又進來」。

林淑芬建議，如果再有相同狀況，「應一律銷毀、不准退關，業者才會怕」。

對此，吳秀梅指出，將依據食安法第十五條第三項「有毒或含有害人體健康之物質或異物」，以及第十項「添加未經中央主管機關許可之添加物」，盡速修法，未來只要產品違規，屬於「蓄意添加」等犯罪行為，就將強制要求業者銷毀，不得回收。不過，從去年五月就已發現多起廠商進口蘇丹紅違規事件，食藥署卻直到蘇丹紅已難以收拾才表示要修法，也挨批「慢半拍」。

此外，這次食安事件也凸顯出單一業者成立多家公司、組織犯罪的怪現象，食藥署副署長林金富表示，行政院本周一「因應蘇丹紅事件研商會議」，啟動合作模式，未來查到違法業者，經濟部將協助確認廠商資訊，例如，同一地址有多家公司，或同一負責人名下也有其他公司，食藥署邊境稽查時就可特別注意、防範。

行政院長陳建仁昨表示，已請法務部對不法廠商嚴辦，一個月內完成含不法辣椒粉成分的產品下架。行政院副院長鄭文燦表示，目前防堵機制為「邊境防堵、擴大稽查及流向追蹤」三策略，若發現上游廠商是政府公告流向的廠商，就要主動通報（申報）蘇丹紅的原料，政府有線上申（通）報系統「非登不可」，也可以打電話聯絡，希望市場稽查及流向追蹤部分都能在最短時間完成，讓所有問題產品全部下架。