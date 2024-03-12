蘇丹紅案津棧負責人被捕 法官認非法拘提當庭釋放

津棧公司蘇丹紅事件，雄檢依李姓負責人交保後一度失聯拘提到案。李男請律師聲請提審，高雄地院今天晚間開庭認定逮捕過程警方未出示拘票有瑕疵，裁定當庭釋放。

高雄地檢署今天指出，檢察官上午9時許聯繫李男不上，據此認定恐有逃亡之虞，依刑事訴訟法規定簽發拘票，並於中午拘提到案。不過，李男委請律師林石猛前往高雄地方法院遞狀聲請提審，高雄地院晚間9時許開庭審理約1小時後，裁定當庭釋放李男，並定於明天上午10時另開羈押庭。

高雄地院法官認為，因高雄三民二警分局留置李男時並未出示拘票，且執行機關提出的高市衛生局公務電話紀錄，也沒發現李男拒接電話情事；至於檢察官書面提出李男解約存款證據，則是在聲押時即已存在事證，因此難以作為交保後有逃亡事實的新事證，據此認定此件拘捕程序不合法，裁定當庭釋放。

林石猛接受媒體聯訪表示，調查官已經當庭證明李男從三民區褒忠街156號前被三民二警分局員警到分局期間，過程沒有任何合法拘票，且李男上午跟衛生局的手機通聯紀錄均還在，「沒有逃亡事實，檢察官卻濫發拘票」，「全世界沒有用拘票照片逮人的」，家屬也不排除事後考慮對這次的非法逮捕採取救濟。

李男也透露，中午看到新聞跟接到親友通知，才得知自己被檢方認定逃亡開出拘票，但還來不及出面澄清時，就被警方以「紅線違停」理由帶走，過程都沒有拘票正本，事後更沒開出紅線罰單。

李男澄清，自己絕無檢方所說關機狀況，上午也有跟衛生局有過通聯紀錄，這些都有手機畫面可供證明，後續也將持續配合檢警調查。

此外，針對另名也被開拘票的吳姓女員工，林石猛也透露，吳女今天身體不適，但看到新聞報導將被拘提後就趕快向衛生局報到，但警方回應，既然身體不適就明天報到問訊。