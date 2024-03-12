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蘇丹紅流向軍方 陳建仁：問題商品不下架需負刑責

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
行政院長陳建仁（左）、國防部長邱國正（右）。圖/聯合報系資料照
行政院長陳建仁（左）、國防部長邱國正（右）。圖/聯合報系資料照

國民黨立委徐巧芯今天在立法院院會質詢，蘇丹紅流向軍方，行政院何時徹查完畢，讓國軍和全民安心飲食？行政院長陳建仁答詢，將要求從消費端往前推六個月逐批檢查，也會要求問題廠商下架商品，若不下架需負刑責。

陳建仁答詢，行政院副院長鄭文燦昨天已經召開跨部會，集合六個相關部會就蘇丹紅議題討論，他也要求在一個月內，往前推六個月，從所有消費端逐批檢查；因為以前都是抽樣檢查，叫做抽批檢查，現在要求一個一個都檢查出來，但可能還是會有漏網之魚，因此已針對這幾家產品，提前下架。

陳建仁答詢，同時也會禁止非法食品廠商再進口，未來邊境發現這樣的情形就會銷毀。也會要求問題廠商下架，若不下架需負刑責。

徐巧芯質詢如何看待兩岸情勢？陳建仁答詢，台灣要提高警覺，美國跟其他盟友應該要來協助台灣做很好的台灣國防自衛，要能戰才能避戰，然後備戰才能止戰。

徐巧芯質詢，Google地圖圖資更新，我軍事重地看光光，國軍有即時反應嗎？國防部長邱國正答詢，國防安全是全民關切課題，科技發達圖資容易顯露出來，會跟Google等單位溝通和協議，把敏感機處所遮蓋掉，這是一定要去做的。

國民黨立委徐巧芯。圖/聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。圖/聯合報系資料照

國軍 徐巧芯 蘇丹紅 行政院 辣椒粉 陳建仁

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