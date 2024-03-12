蘇丹紅流向軍方 陳建仁：問題商品不下架需負刑責

國民黨立委徐巧芯今天在立法院院會質詢，蘇丹紅流向軍方，行政院何時徹查完畢，讓國軍和全民安心飲食？行政院長陳建仁答詢，將要求從消費端往前推六個月逐批檢查，也會要求問題廠商下架商品，若不下架需負刑責。

陳建仁答詢，行政院副院長鄭文燦昨天已經召開跨部會，集合六個相關部會就蘇丹紅議題討論，他也要求在一個月內，往前推六個月，從所有消費端逐批檢查；因為以前都是抽樣檢查，叫做抽批檢查，現在要求一個一個都檢查出來，但可能還是會有漏網之魚，因此已針對這幾家產品，提前下架。

陳建仁答詢，同時也會禁止非法食品廠商再進口，未來邊境發現這樣的情形就會銷毀。也會要求問題廠商下架，若不下架需負刑責。

徐巧芯質詢如何看待兩岸情勢？陳建仁答詢，台灣要提高警覺，美國跟其他盟友應該要來協助台灣做很好的台灣國防自衛，要能戰才能避戰，然後備戰才能止戰。