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蘇丹紅爆人頭公司？經濟部要比對公司登記供衛福部稽查

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部表示，公司法沒有禁止同一地址申請2個以上的公司登記。圖／本報系資料照片
經濟部表示，公司法沒有禁止同一地址申請2個以上的公司登記。圖／本報系資料照片

辣椒粉風暴延燒全台，違規業者經營國內銷售廣設公司至少9家，但全都登記在同一地址，經濟部表示，同一地址申請2家以上公司登記不違法，以此次蘇丹紅食安風暴為例，衛福部提供違規業者名單，經濟部即可從資料庫中比對相同登記地址公司名單，供衛福部稽查。

經濟部指出，公司設立登記必須將負責人、公司所在地等資料，提報給公司登記機關，公司法沒有禁止民眾在同一地址申請2個以上的公司登記，但須依據「公司登記辦法」，檢送該地址建物所有權人同意書及所有權證明文件供查驗，因此，公司登記機關在辦理公司登記時，會對登記地址審慎審查。

含致癌物蘇丹紅辣椒粉風暴持續延燒，爆出業者以多名親友名義在台設立多家公司從事違法行為，並且這麼多家公司都登記在同一個地址，經濟部表示，已將相關資訊提供衛福部查核，並呼籲業者合法取得公司登記，後續經營行為應符合食品安全等管理法規，不應利用人頭公司，從事違規違法行為。

實務上，會計師事務所指出，經濟部從來沒有限制一個地址可以登記多少家公司，就算登記100個也不會管，因為不論稅法還是公司法，都沒有規定一個地址可以登記公司的家數限制，但如果要申請購買及使用統一發票，就要能證明確實有在登記地址辦公，才會獲得國稅局的同意，這是因為稅務員要防止虛設行號情形發生。

經濟部 蘇丹紅 衛福部 辣椒粉 食安

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