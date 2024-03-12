食安漏洞不當回事 國民黨團要吳秀梅下台

蘇丹紅辣椒粉事件延燒，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷昨天說，這是長達數年的系統性食安漏洞，政府過去完全不當一回事，現在還看不到止損點，食藥署長吳秀梅應負起政治責任、下台負責，衛福部長薛瑞元也要向國人公開道歉，行政院長陳建仁更應對薛瑞元去留表明立場。

洪孟楷批評，進口蘇丹紅的十多家公司有多個登記在同樣地址，衛福部、食藥署跟經濟部等單位一點警覺性都沒有，縱容違法添加物持續進入台灣。

國民黨立委鄭正鈐說，蔡英文總統提出食安五環政策，現在已經變成「食安五壞」，兩岸食安協議全面停擺，食藥署也沒通報對岸，持續放任蘇丹紅進口、肆虐台灣民眾餐桌，蔡政府無能也讓食安遲遲無法獲得具體保證。

民眾黨立委陳昭姿也表示，相關廠商早在多年前就有違法進口紀錄，為何拖延到去年十二月才逐批查驗，衛福部及食藥署有必要向國人交代清楚。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，食安零容忍不分黨派，民進黨團秉持高規格要求衛福部和食藥署動作加快，監督和執行還有精進必要，現在要趕快解決問題，真正的負責不是下台而是平息此事讓國人安心。

陳建仁昨在彰化受訪指出，已要求法務部、衛福部加強稽查，邊境部分逐批百分之百檢驗，商品銷售端則要求各部會一個月內完成清查，要嚴查、嚴辦，該下架的就立即下架，該開罰的就立即開罰，他也要求各部會要清楚跟民眾說明，化解民眾疑慮，千萬不能再讓不法廠商透過不同公司名稱來進口。