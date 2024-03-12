聽新聞
test
0:00 / 0:00

食安漏洞不當回事 國民黨團要吳秀梅下台

聯合報／ 記者林銘翰劉宛琳劉明岩／連線報導
立院國民黨團書記長洪孟楷（中）昨天表示，蘇丹紅是系統性食安漏洞，中央毫無警覺，也無相關因應防範措施。記者林伯東／攝影
立院國民黨團書記長洪孟楷（中）昨天表示，蘇丹紅是系統性食安漏洞，中央毫無警覺，也無相關因應防範措施。記者林伯東／攝影

蘇丹紅辣椒粉事件延燒，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷昨天說，這是長達數年的系統性食安漏洞，政府過去完全不當一回事，現在還看不到止損點，食藥署長吳秀梅應負起政治責任、下台負責，衛福部長薛瑞元也要向國人公開道歉，行政院長陳建仁更應對薛瑞元去留表明立場。

洪孟楷批評，進口蘇丹紅的十多家公司有多個登記在同樣地址，衛福部、食藥署跟經濟部等單位一點警覺性都沒有，縱容違法添加物持續進入台灣。

國民黨立委鄭正鈐說，蔡英文總統提出食安五環政策，現在已經變成「食安五壞」，兩岸食安協議全面停擺，食藥署也沒通報對岸，持續放任蘇丹紅進口、肆虐台灣民眾餐桌，蔡政府無能也讓食安遲遲無法獲得具體保證。

民眾黨立委陳昭姿也表示，相關廠商早在多年前就有違法進口紀錄，為何拖延到去年十二月才逐批查驗，衛福部及食藥署有必要向國人交代清楚。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，食安零容忍不分黨派，民進黨團秉持高規格要求衛福部和食藥署動作加快，監督和執行還有精進必要，現在要趕快解決問題，真正的負責不是下台而是平息此事讓國人安心。

陳建仁昨在彰化受訪指出，已要求法務部、衛福部加強稽查，邊境部分逐批百分之百檢驗，商品銷售端則要求各部會一個月內完成清查，要嚴查、嚴辦，該下架的就立即下架，該開罰的就立即開罰，他也要求各部會要清楚跟民眾說明，化解民眾疑慮，千萬不能再讓不法廠商透過不同公司名稱來進口。

蘇丹紅 辣椒粉

延伸閱讀

蘇丹紅辣椒粉風波 藍委要求食藥署長下台負責

醫院兒科醫師荒 薛瑞元：將補助兒科住院醫每月萬元

蘇丹紅辣粉延燒難止損 藍營嗆薛瑞元道歉食藥署長下台

影／國民黨推不在籍投票 陳建仁：確實需要好好研議

相關新聞

蘇丹紅事件境外廠商 無限期禁輸入

蘇丹紅食安風暴擴大，行政院昨召開「因應蘇丹紅事件研商會議」，針對「前端源頭阻絕、後端市場稽查」達成七大共識，包括無限期禁...

津棧等11相關公司 全數撤照

高雄市津棧、佳廣及海順等十一家關係食品公司被檢出十二批自中國大陸輸入的辣椒粉含蘇丹紅，高雄市衛生局除累計罰款四三八萬元、...

食安漏洞不當回事 國民黨團要吳秀梅下台

蘇丹紅辣椒粉事件延燒，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷昨天說，這是長達數年的系統性食安漏洞，政府過去完全不當一回事，現在還看...

蘇丹紅風波擴大 趙少康批政府捨不得花錢把關食安

蘇丹紅風波範圍越來越大，引發各界憂心，資深媒體人趙少康認為，政府花錢在健保上面，對食安卻捨不得花錢，現在年輕人得到怪病比...

辦食安案 高檢啟動「跨部會平台」

辣椒粉含蘇丹紅事件愈來愈烈，台灣高檢署昨啟動「打擊民生犯罪聯繫平台」，邀行政院食品安全辦公室、衛福部食藥署、法務部調查局...

檢出蘇丹紅製造、出口廠商 政院：無限期禁止輸入

蘇丹紅食安風暴持續擴大，行政院今天召開「因應蘇丹紅事件研商會議」，針對「前端源頭阻絕、後端市場稽查」達成七大共識，由衛福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。