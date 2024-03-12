辦食安案 高檢啟動「跨部會平台」

辣椒粉含蘇丹紅事件愈來愈烈，台灣高檢署昨啟動「打擊民生犯罪聯繫平台」，邀行政院食品安全辦公室、衛福部食藥署、法務部調查局、內政部警政署及新北等地檢署開會，透過行政與司法機關跨部會合作，針對通報機制、究責不法、稽查下架、溯源查扣事宜達成多項共識。法務部長蔡清祥表示，將建議主管機關對明知危害身體添加物仍使用者加重處罰。

昨天會議共識包括高檢署與食安辦、食藥署、刑事警察局及調查局建立中央聯繫窗口，各地檢署與轄區衛生局也建立聯繫窗口；各地檢署溯源發現上游不法業者相同，透過聯繫平台通報高檢署統合偵辦，有法律疑義由高檢署統一見解。

食藥署等單位發現業者涉刑事責任，立即檢附資料通報高檢署，情況急迫則通報各地檢署聯繫窗口、副知高檢署，同步進行暫停作業、停止販賣及封存產品等行政處置；各地檢署受理通報或案件移送後，應統合警調並協調衛生機關全力查緝非法輸入、製造、販賣等違法犯行，查扣毒害原料、追溯金流、查扣犯罪所得及移送裁罰。

高檢署呼籲下游業者主動收回及下架違法食品，如明知違法而未收回或下架，將依法偵辦；高檢署已要求偵辦相關案件的新北、雲林及高雄地檢署嚴偵速辦。

法務部表示，新北地檢署查緝「保欣公司」，搜索查扣帳冊及通聯紀錄、聲押保欣負責人獲准，掌握十批違法產品流向十四家業者；雲林地檢署也與雲林縣衛生局合作，搜索，聲押濟生研發處長獲准。

高雄地檢署清查「津棧國際公司」主嫌設立十餘個人頭公司，檢察官八日第二波搜索查扣違法產品三萬多公斤，聲押津棧公司負責人未獲法官支持，檢察官昨天上午已提起抗告。