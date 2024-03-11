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鄭文燦：食安隱匿不報 可罰款、停歇業或註銷登記

中央社／ 桃園11日電
行政院副院長鄭文燦。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭文燦。圖／聯合報系資料照片

行政院副院長鄭文燦今天表示，若業者隱匿不報食安事件，依照食安法可罰新台幣3萬元到300萬元、勒令停歇業或註銷公司登記，希望不要有任何隱匿情事，儘速把流向圖追蹤出來。

鄭文燦今天下午在中華職棒大聯盟會長蔡其昌、桃園市長張善政的陪同下視察樂天桃園棒球場，他在會前接受媒體聯訪，面對記者詢問，衛福部說若下游業者自主檢驗出蘇丹紅要通報主管機關不能私了，是否有相關罰則。

鄭文燦表示，這次的蘇丹紅事件希望上中下游都必須稽查，邊境查驗必須百分之百、逐批查驗，中下游現在正在追蹤流向，因為辣椒粉的用途非常廣，所以有很多食品及品牌都有使用辣椒粉，現在擴大全面查驗，希望能在最短的時間內追蹤出全部流向，現在學校也暫停使用。

鄭文燦說，若業者隱匿不報食安事件，依照食安法規定可罰新台幣3萬元到300萬元，情節嚴重甚至可勒令停業、歇業，也可註銷公司登記，希望業者若遇到食安檢驗結果出來後，必須要申報所謂「非報不可」的線上申報系統，打電話也可以，希望不要有任何隱匿的情事發生，儘速把流向圖能夠追蹤出來。

有記者詢問如何看待有傳言黨內布局可能安排參選2026年新北市長。鄭文燦說，今年是2024年，他唯一的工作就是幫忙行政院長陳建仁做好內閣工作，除了跟立法院形成最好互動跟對話，也協助各地方政府把每一項工作完成，「這就是我的工作。」

蘇丹紅 辣椒粉

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