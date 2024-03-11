蘇丹紅風波延燒 民眾消費習慣改變國產辣椒價跌逾3成

蘇丹紅辣椒粉風暴延燒，使得民眾人心惶惶，連帶影響台灣國產辣椒買氣衰退導致價跌，截至本月10日止，紅辣椒市場批發價每公斤53元，較去年同期跌了3成5，農業部農糧署副署長姚志旺表示，民眾短期因心理因素改變消費習慣，強調國產新鮮辣椒安全有保障，可安心選購。

蘇丹紅辣椒粉風暴延燒，各縣市營養午餐、醫療、長照及社福機構紛紛預防性禁用辣椒、咖哩及胡椒粉，也有不少餐廳、小吃店開始標準店內使用實體天然辣椒，或是使用新鮮辣椒自製成辣油，強調絕非進口貨，但台灣國產辣椒近期的價格仍下跌。

根據農產品批發市場交易行情顯示，今年3月1日至3月10日止，一般紅辣椒的台北市場批發價為每公斤53元，較去年同期的82.1元，價差29.1元，跌幅35.4％；交易量部分，今年3月起至10日止，交易量為27693公斤，較去年同期的29446公斤，量差1753公斤。

姚志旺表示，民眾可能受到蘇丹紅風波影響，連帶衝擊買氣與消費信心，因為心理因素改變消費習慣，變得少吃辣，甚至這陣子就不吃辣，但進口辣椒多半是加工後製成辣椒粉，強調國內菜市場販售的新鮮辣椒幾乎都是國產辣椒，而國內飲食也多為生鮮，也就是將新鮮的辣椒切碎加入，因此不會有蘇丹紅添加問題。

姚志旺表示，國內辣椒主要產地為雲林、屏東，除了一般常見的紅辣椒外，農民也有種植朝天椒、雞心椒等，讓愛吃辣的民眾有多種選擇，呼籲民眾可安心選購新鮮的辣椒，尤其是有產銷履歷的國產辣椒，安全有保障。