沙茶醬也淪陷！蘇丹紅波及範圍擴大 鄉民炸鍋：幾乎全台都中

高雄津棧公司進口的辣椒粉被檢出含有蘇丹紅，其中有8,988公斤的違規辣椒粉流向南投的金福華食品公司，並被製成沙茶醬等55款產品，銷往全台139家下游廠商，消息一出引發各界討論。對此，PTT有網友指出關鍵，「沙茶醬的範圍應該更廣吧？小火鍋常客。」

津棧公司進口的違規辣椒粉經金福華加工，將近9千公斤的蘇丹紅辣粉原料被製作成沙茶醬等醬料，銷往全台139間廠商。針對這起食安風波，金福華在FB粉絲專頁發布聲明，表示3月1日時就已封存所有辣椒粉原料，而10日南投縣衛生局到廠查訪，已正式封存原料及成品，同時也已取消使用此原料，改用生鮮辣椒作為替代。

金福華表示，身為受害廠商，成立至今已經營23年，過去公司一直秉持守法、良心，製作專業產品，從未發生過食安事件，對於大眾的支持，公司感恩在心。公司對此次事件造成社會大眾不安深感抱歉，承諾會積極配合當地衛生局，並持續追蹤維護品質。

此消息曝光後，PTT湧入許多網友議論紛紛，不少人都指出，「火鍋店應該很多進這牌的」、「愛吃火鍋的有福了」、「愛吃火鍋的GG」、「愛吃火鍋的都小心了」、「吃火鍋配必配沙茶醬，我看幾乎全台灣都中獎了」、「沙茶醬的範圍應該更廣吧？小火鍋常客」、「台灣人最愛吃火鍋了，誰還沒吃過？笑死」、「沙茶醬，冬季火鍋全台灣不知道吃多少了」。