業者重大違規 擬列黑名單嚴查

蘇丹紅食安風暴持續擴大，違規業者如「肉粽」般一整串，衛福部食藥署今天將邀集公協會討論「自主檢驗」及「違規主動通報」等措施，加強業者把關機制。另外，行政院今天也將召開專案會議，衛福部長薛瑞元表示，將提案和經濟部合作，未來查獲嚴重違規業者就將負責人列入黑名單，嚴格稽查名下所有公司，避免不肖業者「狡兔三窟」。

食藥署長吳秀梅指出，業者如果一再違規，最終措施就是永遠禁止輸入，以這次蘇丹紅為例，情節重大，原則上就是永遠禁止這幾家廠商輸入辣椒粉。

薛瑞元表示，有業者被查獲原料含蘇丹紅後卻竄改檢驗報告，將違規的產品賣給其他的下游廠商，衛福部將向政院提案，未來只要發現違規情節嚴重廠商，交由經濟部協助確認，同一地址是否還有其他公司，有著相同負責人或多數一樣股東，如果查驗屬實，將在申請進口時特別注意，因為只要其中一家違規，貨源就可能相同。

自主檢驗部分，薛瑞元表示目前仍以蘇丹紅為主，除了已知的辣椒粉，胡椒粉、青辣椒粉也可能使用辣椒粉添加混合製成，將建議上游廠商自主檢驗，在供應原料給下游廠商時需出具證明，上游做好把關就較好掌握商品流向。

對於上游業者收到下游食品業者退貨後，又將含有蘇丹紅的辣椒粉賣給其他下游廠商，薛瑞元表示將要求下游廠商退貨時一併通報地方主管機關，不能「私了」。

針對國民黨立委要求薛瑞元道歉，薛昨出席第九十四屆國醫節時受訪表示，道歉無濟於事，他不是推卸責任，真正負責要把整個事情處理完畢，會在一個月內釐清來龍去脈，包括含有蘇丹紅辣椒粉去向；如果末端業者願意自我檢查，或請上游提供原料的廠商出具檢驗證明，由上而下、跟由下而上一起處理，速度會比較快。