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蘇丹紅風暴 津棧疑鑽邊境抽驗漏洞

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導
高雄衛生局查出津棧公司違法進口含「蘇丹紅」的辣椒粉，流入下游廠商包括台北市益昌實業30公斤，北市衛生局表示，該公司已將辣椒粉製成「二荊條辣椒細粉」」（600g/包）50包，並全數售出，已要求廠商辦理退貨事宜。圖／南投縣衛生局提供
高雄衛生局查出津棧公司違法進口含「蘇丹紅」的辣椒粉，流入下游廠商包括台北市益昌實業30公斤，北市衛生局表示，該公司已將辣椒粉製成「二荊條辣椒細粉」」（600g/包）50包，並全數售出，已要求廠商辦理退貨事宜。圖／南投縣衛生局提供

男子李彥廷在大陸農村收購辣椒粉原料加工後，透過親友掛名負責人的津棧等十家公司引進台灣；相關產品六年前曾被檢出含蘇丹紅而退關，他卻鑽「邊境抽驗」漏洞，改用其他公司名義引進同批產品。三年前有款「青辣椒粉」被下游廠商驗出蘇丹紅退貨，他也將產品轉給另家不知情的廠商。高雄地檢署依違反食品衛生法聲押李等三人，但法院昨天裁定交保。

檢方八日拘提李彥廷及擔任公司倉管的李男大姨子吳正言（兼任津棧負責人）、品管謝姓女子及擔任會計的李男二嫂章姓女子等四人，另約談五名證人到案，檢方訊後命章女交保十萬元，聲押李彥廷等三人；法院審理認為三人雖有滅證及逃亡之虞，但相關證物已查扣，無羈押必要，昨凌晨裁定李八十萬元交保，吳女及謝女交保廿萬元，檢方不服交保裁定，今天將提出抗告。

檢方說，李彥廷申設的公司行號從事辛香料進口多年，全台各地都有下游出貨商，單月營收從數百萬至千萬元不等，由於犯罪時間長、進口規模大，不法所得及涉案情節仍有待深入釐清。

高雄地檢署三月一日接獲高雄市衛生局通報，津棧、佳廣等貿易公司從大陸引進的辣椒粉含有蘇丹紅成分疑涉不法，指揮保安警察第七總隊等單位到兩公司搜索，查扣帳冊及電磁紀錄，帶回李彥廷夫妻偵訊後請回；衛生局同步查封相關產品三萬兩千公斤抽查。

檢方指揮調查局航調處等單位深入清查發現，李彥廷在大陸成立「龍海同記」公司到各農村收購辣椒粉初次加工，再由李以親友名義在台設立的津棧、佳廣、杰展、廣元、釜山等國際貿易公司及初衣食伍素食食品、海順國際食品、玉記昌、淞鋒實業等十家公司進口台灣，檢調懷疑李成立多家公司的目的，主要是知悉大陸進口辣椒粉並非百分之百逐批查驗，一旦抽驗發現違規被退關可立刻由其他公司再申請進口同批產品，大鑽邊境抽驗漏洞以減少損失，因此在八日搜索拘提、傳喚李等九人到案。

據調查，李彥廷所屬公司在二○一八年進口的辣椒粉就被檢出蘇丹紅，遭退關後，李以香港出口商名義，再由台灣人頭公司進口同批產品；另外，三年前，李的公司出產一款「青辣椒粉」，被下游驗出蘇丹紅「退貨」，李未將貨品銷毀，反將同批貨品轉賣另家廠商。檢調還查扣一份記錄每家人頭公司被抽驗次數及違規比例，認定李彥廷早知辣椒粉含蘇丹紅成分。

蘇丹紅 辣椒粉

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