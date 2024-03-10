蘇丹紅風暴 監委啟動調查

監察委員田秋堇、林國明、蔡崇義表示，新北市業者進口含致癌性「蘇丹紅」之紅辣椒原料，經下游廠商添加於多種食品中，引發食安風暴，已經申請自動調查。

三位監委表示，雲林縣政府接獲民眾舉報，該縣濟生股份有限公司斗六廠生產之紅辣椒粉、黑胡椒顆粒，含有工業用染料「蘇丹紅」，經相關機關追查發現，源自新北市保欣公司從中國大陸進口紅辣椒原料，檢出具致癌性蘇丹紅色素，且已出售給多家下游廠商，添加於調味料、麻辣湯粉、辣味餅乾、豬肉乾、咖哩粉、胡椒粉等多種食品中，該議題涉及民生，監院高度關切及重視，已啟動調查。

三位監委指出，國內連續爆發多起「蘇丹紅」食安事件，主管機關對食品業者監督管控機制是否失靈？現行食品安全衛生管理法，僅規定上市、上櫃食品業者須自行設置實驗室，從事自主檢驗，有無研議或要求其餘未上市櫃業者，也要建立有關食品檢驗機制及檢驗資料登錄追蹤系統？是接下來調查重點。

三位監委表示，針對未上市櫃資本額較小食品業者廠商製造出的食品，如何實施檢測，以加強品質管控？食品安全資訊網有無檢討研修之處？相關機關對本次食安事件稽查機制及後續因應防範措施為何？都將一併深入瞭解釐清。