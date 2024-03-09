蘇丹紅「白胡椒粉」流竄到台中！6商行、2業者中鏢

致癌物「蘇丹紅」食安風暴持續擴大，蘇丹紅製品流竄全台，擴及白胡椒粉。台中市食安處公布，台中吉利商行、喜昌商行、必勝商行、吉星商行、銘利行及美食家食材通路有6家販售業者向台北市統隆企業購入問題白胡椒粉共計738公斤，已售出451.2公斤給零售業者、餐飲業及散客，產品已全數下架停止販售或使用，並回收中。綠吔實業及味味香餐飲也購入問題白胡椒粉分別為849公斤及20公斤，均未使用並已退貨。

根據食藥署揭露的資訊，新北市保欣企業的蘇丹紅辣椒粉是從中國河南三禾藥業有限公司進口，販售給濟生、松賀、裕榮食品、金安記食品廠等下游業者。

食安處公布，新增保欣公司有效日期2026年10月4日青辣椒粉、2026年8月23日小米椒粉兩批，及佳廣公司有效日期2026年2月14日雞心椒細粉一批，問題批號椒粉的流向，台中6家販售業者，向台北市統隆企業購入使用到保欣問題辣椒粉製成白胡椒粉，共計738公斤，已售出451.2公斤給零售業者、餐飲業及散客，產品已全數下架停止販售或使用，並回收中。

綠吔實業及味味香餐飲則是向南投縣母指料王公司購入問題批號的青辣椒粉製成的白胡椒粉，分別為849公斤及20公斤，均未使用並已退貨。

此外，還有開店大師、樹森2廠及長興食品向南投縣母指料王公司購入雞心椒粉，使用到保欣公司問題批號的小米椒粉製成，共計購入215公斤，其中開店大師購入1公斤及長興食品購入50公斤皆未使用且已退貨；樹森2廠則是購入164公斤，已使用79.18公斤製成「麻辣湯底」、「孜然鍋風味湯底」、「麻辣肉燥」及「麻辣片筋」等4種產品，除出貨給該公司位於台中的三個營業處外，另也銷售給外縣市2家販售業者（台南市及高雄市），已通知全面下架停用，續前往下游稽查釐清中。

另有台中一名個人賣家為台南市成功醬園的經銷據點，共進貨使用佳廣公司雞心椒細粉製成的調味辣椒膏1640公斤，已銷售1300公斤給下游6家食材或餐飲業者，已通知全面下架停用，續前往下游稽查釐清中。

食安處建置蘇丹紅辣椒粉專區( https://gov.tw/nSi )，公布最新批號與問題產品資訊，可提供市民消費選購參考。