蘇丹紅產品1.7萬瓶流入市面 「B.B十三香辣油」先別吃

中央社／ 台北8日電
慈光食品發布聲明書，強調知名的BB美美辣醬並未使用蘇丹紅，僅另一款十三香辣油下架回收，同時強調將申請複驗。圖／業者提供
慈光食品發布聲明書，強調知名的BB美美辣醬並未使用蘇丹紅，僅另一款十三香辣油下架回收，同時強調將申請複驗。圖／業者提供

蘇丹紅辣椒粉風波，北市衛生局表示，今天新收到資料，顯示1萬7112罐「B.B十三香辣油」流入全聯，已全面下架並清點數量。

北市衛生局晚間以新聞稿表示，昨天與今天接獲雲林縣衛生局及台南市衛生局通知有關辣椒粉相關製品檢出蘇丹紅色素查下游商公司登記地，位於北市轄內新增有12家及「濟生股份有限公司」（下稱濟生公司）使用保欣企業有限公司（下稱保欣公司）進口「青辣椒粉（有效日期：2026/10/04）」原料製成產品及流向。

衛生局說，雲林縣衛生局抽驗長谷農產有限公司使用製售之「雞心小辣椒（有效日期：2025/07/08）」、「三英朝天椒辣椒粉（有效日期：2024/09/22、2025/07/10）」，查下游商公司登記地位於北市轄內有11家，經查皆未進貨同批號產品。

而台南市慈光食品有限公司使用津棧及佳廣國際貿易有限公司紅辣椒細粉-千里紅製售之「B.B十三香辣油（有效日期：2026/1/1、2026/1/21、2026/1/28）」販售至全聯實業股份有限公司共1萬7112罐，全聯公司不分批次全面下架，下架數量刻正釐清中。

衛生局呼籲民眾若有購買上述香辣油產品請立即停止食用，並攜帶商品及發票至鄰近全聯門市辦理退貨。

至於濟生公司已於3月8日初步提供使用保欣公司青辣椒粉原料製成產品及流向，正整理相關資料。

衛生局表示，後續會抽驗賣場、餐飲業、傳統市場等的市售辣椒粉（油）類產品，也針對校園及各通路稽查，有疑慮產品命業者下架停止販售或使用，並監督下架回收作業。

蘇丹紅 辣椒粉

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