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觀察站／系統危機 食藥署效率何在？

聯合報／ 記者林琮恩
蘇丹紅食安風波延燒，未爆彈持續引爆。 圖為衞福部長薛瑞元（左）與食藥署長吳秀梅（右），日前赴立法院衛環會報告並備質詢。本報資料照片
蘇丹紅食安風波延燒，未爆彈持續引爆。 圖為衞福部長薛瑞元（左）與食藥署長吳秀梅（右），日前赴立法院衛環會報告並備質詢。本報資料照片

蘇丹紅食安風暴一發不可收拾，未爆彈持續引爆。台南市政府衛生局「自主抽驗」，加派人力進行市場稽查，以近乎地毯式搜索的方式，逢辣椒粉產品必查，找到最新一批違規品項，不僅輸入的廠商不同，該批違規產品連在中國大陸的製造商，也與衛福部食藥署先前查出的二家不同。

地方幫食藥署補破網，還被食藥署嫌棄「亂槍打鳥效率差」，認為該署以「食品雲」資料分析，由上游往下游追查的方式更有效率。但成果顯而易見，食藥署由上而下的稽查行之有年，卻未能防範系統性問題，每逢重大食安議題，就是調度大動作人力、夥同警方保七總隊，用人海戰術進行後市場抽查，看不出官員引以為傲的效率何在？

食安處前處長康照洲、彰化縣衛生局長葉彥伯相繼指出，此次蘇丹紅事件凸顯進口商長年未被監控。食品產業盤根錯節，食藥署用八成的力氣在邊境設下關卡，其餘是設下專案，指揮地方衛生局達到例行KPI，而專案稽查多數都是抽驗食品產業最末端的產品，中間的大小盤商鋪貨流向、加工製成產品流程等，幾乎是一片空白，也成食安把關的最大漏洞。

衛福部從部長薛瑞元、食藥署長吳秀梅、副署長林金富，都稱此次事件是「系統性問題」，但蘇丹紅事件不是第一次在台灣發生，過去也曾發生過多次食品摻蘇丹紅的食安危機，此次導致的系統性問題，何嘗不是食藥署長期把關不力，一手造成的？

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