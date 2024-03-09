專家：邊境管理鬆散 食品流向斷鏈

蘇丹紅食安危機延燒，食品產業鏈全受波及，稽查也遇瓶頸，至今還無法確認影響範圍。彰化縣府衛生局長葉彥伯昨指出，國內食品工廠須落實追蹤溯源登載，但長期以來食品進口商進到台灣的商品流向沒有管理制度，加上規模有大有小，包括過期、即期品等問題和銷售管道等未能追蹤，一旦發生問題很難盡快釐清。

衛福部食藥署前身食藥局前局長康照洲進一步指出，我國申設公司法令寬鬆，登記營業項目籠統，容易暗藏漏洞。像邊境管制常發現Ａ廠商進口的商品出狀況，Ａ就找親友成立的Ｂ公司進口，Ｂ若出包再找熟識的Ｃ公司，造成食品原料進口雖有資料可溯源追查，卻因此斷鏈產生漏洞。

葉彥伯指出，目前對進口商只有邊境抽驗，沒有後市場的銷售管理，但食品的流向管理才是重點，進口商管理長久以來沒受到重視，進口食材或食品也可能混入本國食品中，一旦發生問題就難追查。

葉彥伯說，進口食品運作的特性常是跨縣市進行，有的食品一進到台灣就直接送往銷售端，確實管理上有難度，但進口食品愈來愈多，應該有制度輔導或教育進口商避免進到風險食品，選擇貨源時應更謹慎，也應賦予流向管理的責任。

這次蘇丹紅事件凸顯稽查的困難，例如業者為讓辣椒粉顏色均勻好看，會混合不同品種辣椒，且常以目測添加，無精確投料紀錄。葉彥伯說，國內調味料業者多屬小規模，大都以傳統方式管理，投料靠經驗法則，原物料及進出貨管理不完整，中央雖規定要登錄、溯源，但都是業者自行輸入，系統沒有除錯、提醒功能。

康照洲說，除了邊境管理鬆散，國內有許多沒有商業登記、未加入公會的家庭工廠，產品多半賣到夜市、傳統市場，流向沒有溯源登記，一旦出問題，想追查上下游商品流向也常斷鏈。

康照洲建議政府有必要進行全國商業市場調查，由上而下釐清各供應鏈的上下游關係，經濟部也要落實各項商業登記與經營項目查核；另外應由下而上、從最易斷鏈的夜市、市場反向追查，多管齊下才能管好食安。

大葉大學食品保健學系教授宋祖瑩說，進口商應確保商品食材無違法的化工添加物，政府應修法要求出具第三方檢驗報告，一旦查到違規就加重處罰。