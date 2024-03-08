影／高雄5下游廠商買到蘇丹紅白胡椒粉 1110盒產品已全部賣出

蘇丹紅辣椒粉食安問題持續延燒，違規品項擴及胡椒粉等辛香料。高雄市衛生局說，保欣企業有限公司進口的「青辣椒粉」檢出蘇丹色素3號，被台北市統隆企業有限公司及桃園市金禾味食品香料有限公司製成白胡椒粉，高雄共有5間下游廠商進貨，其中4家商店進貨666公斤已全數賣出，另1家餐飲業者進貨2公斤、已使用0.4公斤，下架回收1.6公斤。

衛生局表示，昨天分別接獲台北市及桃園市衛生局通知，保欣企業有限公司進口的「青辣椒粉」檢出蘇丹色素3號，登記地為台北市的統隆企業有限公司及桃園市金禾味食品香料有限公司，使用該原料分別製成F0108優-白胡椒粉（有效日期20251123、20251125、20251129、20251212、20251213、20251214） 及白胡椒粉（有效日期：2026104）。

衛生局說，高雄共有5家下游廠商購進違規白胡椒粉，其中4家是商店，進貨F0108優-白胡椒粉產品1110盒，共666公斤，截至今天中午12時，全數售出，架上及倉庫皆無庫存。另1家是餐飲業者，進貨白胡椒粉（保存期限20251211) 2包共2公斤，已使用0.4公斤、下架回收1.6公斤。