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立委踢爆「蘇丹紅」上游廠高雄9家同地址 雄檢：家族企業

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
進口中國含有蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣兩家公司，登記地址是透天厝，今天上午大門深鎖。記者王勇超／攝影
進口中國含有蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣兩家公司，登記地址是透天厝，今天上午大門深鎖。記者王勇超／攝影

民進黨立委林淑芬踢爆，進口中國含蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣兩家公司，其經營者還有至少9家公司登記同一地址，位在高雄苓雅與鳳山區；高雄地檢署回應，高雄多家進口蘇丹紅辣椒粉的業者皆為同一家族企業，上周已約談2名關係人到案說明，並無強制處分。

雄檢檢察官3月初指揮刑事局，會同高雄市政府衛生局、食品藥物管理署南區管理中心，查封「海順國際食品有限公司」、「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」違規產品共3萬2739公斤。

不過，昨天林淑芬臉書揭露，僅用google來查，就發現高雄「津棧」、「佳廣」外，還有9家販賣差不多商品的業者，全都登記在相同地址，就連負責人都是同一群人。而記者實訪住址，一旁鄰居還以為只是一般住家。

對此，雄檢回應，上周與衛生局等前往稽查搜索時，就已掌握初報的三家「津棧」、「佳廣」、「海順」皆為家族關係企業，並從扣回的文件發現，除這三家外，高雄尚有其他家廠商進口蘇丹紅辣椒粉，但經營團隊皆為同一家族，上周即約談2名關係人說明案情，並持續調查是否還流通至其他上下游業者。

高市衛生局3月1日配合高雄地檢署指揮，會同食藥署及保安警察第七總隊，在海順、津棧、佳廣3家公司查獲驗出蘇丹紅的辣椒粉庫存品共3萬2739公斤。圖／高雄市衛生局提供
高市衛生局3月1日配合高雄地檢署指揮，會同食藥署及保安警察第七總隊，在海順、津棧、佳廣3家公司查獲驗出蘇丹紅的辣椒粉庫存品共3萬2739公斤。圖／高雄市衛生局提供
民進黨立委林淑芬昨天在臉書踢爆，查驗進口中國含有蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣兩家公司，發現經營者還有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人。圖／翻攝自林淑芬臉書
民進黨立委林淑芬昨天在臉書踢爆，查驗進口中國含有蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣兩家公司，發現經營者還有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人。圖／翻攝自林淑芬臉書

蘇丹紅 辣椒粉

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