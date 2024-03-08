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蘇丹紅風暴 桃園社福、醫療機構禁用辣椒粉3個月

中央社／ 桃園8日電

蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，桃園市政府昨天晚間指出，桃園市內社福機構、據點、日照中心、醫療機構、長照機構等供餐單位，即日起禁用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉3個月。

桃園市政府昨天晚間向媒體表示，市府積極把關有供餐性質的社福機構等單位，目前都無使用到違規品項的辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉等辛香料食品。

桃園市府指出，考量食材原物料來源仍存在一定程度不確定性，即日起社福機構含兒少、身障、老人等福利機構；社區照顧關懷據點暨巷弄長照站、日間照顧中心、小衛星據點等有供餐性質的單位，預防性暫停使用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉（含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉）等辛香料3個月，屆時將進行評估是否解除。

桃園市府表示，社會局已請相關單位強化對各種餐食辛香料來源的查核，同時要求供應商提供來源證明；呼籲相關單位應留意餐食的多樣性及變化性，以確保年長者及弱勢族群的飲食健康、營養均衡。

蘇丹紅 辣椒粉

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