蘇丹紅風暴再擴大 黑白胡椒5產品中箭

台糖豬肉瘦肉精疑雲未解、「蘇丹紅」風暴再擴大，桃園市副市長蘇俊賓昨天在行政院會表示，新北市前天通報新增原料青辣椒粉檢出四ppb蘇丹紅流入桃園食品公司進貨兩千公斤，且皆已製五大類產品，包含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉、紅辣椒、雞心粉，已經不只是大家之前所理解的辣椒粉咖哩粉而已。

新北衛生局昨公布保欣公司三批辣椒粉原料又檢出蘇丹紅，賣到七縣市十四家業者；其中北市一家企業製成白胡椒粉又賣到雙北、桃園等九縣市。

新北市前晚開第一槍宣布高中以下學校營養午餐停用咖哩粉、辣椒粉後，藍營執政縣市和新竹市共十六縣市已自行停用；綠營執政的高雄市昨率先「轉向」，並加碼擴大禁用範圍包括各級學校、醫療、長照、護理、社福等機構，為期三個月，台南及嘉義縣、屏東縣隨後也宣布跟進高雄的做法。澎湖、花蓮縣則宣布學校午餐暫緩使用咖哩粉與辣椒粉。北市昨晚再加碼禁用胡椒粉。

行政院長陳建仁日前在立法院食安專案報告還誇稱，民進黨執政後，食安事件已經從系統性逐漸轉為個案性問題，但蘇丹紅危機卻愈演愈烈。行政院會昨天討論此案，陳建仁表示，溯源資訊應最快時間揭露，昨天下午陳建仁針對近期食安事件召開會議，包含落實源頭管理等。另外，針對瘦肉精疑雲，衛福部食藥署先前舉行專家會議，農業部專家委員會報告已送行政院，今天將對外說明。

政院人士表示，三月一日開始第一波擴大檢驗後，發現蘇丹紅事件並不是個案，現階段確實不能確保市售產品是安全的，今天會再進行第二波擴大清查，希望能盡速確認，但食品供應鏈複雜，目前是由地方單位互相通知，昨天開會也討論更精進的做法。

桃園市長張善政昨在市政會議批中央，他說，辣椒粉似乎愈查愈麻煩，很遺憾衛福部在食安把關上失靈，地方機關要站穩腳步，在食安把關上做到滴水不漏，讓市民放心。

據了解，昨行政院會中蘇俊賓表示，地方溯源稽查，食品加工的上下游使用是複雜的，從食品原料、加工、分裝、通路，現在都是第一時間的資訊通報，應由中央單位整合，提供各縣市政府，如教育部通知各縣市教育局，不該是各縣市拚命找資源自救。

桃園市昨加碼宣布校園停用白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉三個月。新北則宣布醫療院所、長照、護理、社福機構比照學校，停用辣椒粉及咖哩粉等調味料三個月。

高雄市議員白喬茵批評高雄市府政策大轉彎，高雄市衛生局表示，這不是「政策轉彎」，而是根據調查結果滾動修正。

花蓮縣前天未跟進新北，教育處電話被不滿的家長灌爆，代理處長翁書敏說，第一時間已清查確認學校午餐未使用含蘇丹紅調味粉，昨天跟進宣布暫緩使用咖哩粉與辣椒粉。