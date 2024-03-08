薛瑞元：國人嗜辣 難禁辣椒粉進口

蘇丹紅摻入辣椒粉、咖哩粉等流向全國，外界詬病衛福部作業進度慢，衛福部長薛瑞元昨於立法院表示，蘇丹紅辣椒粉事件跟其他食安事件略微不同，因國人普遍吃辣，但國內辣椒粉產量不足以供應市場需要，因此需要細緻處理；至於營養午餐部分，因小朋友吃辣習慣不普遍，尊重地方政府處理。

薛瑞元說，中國大陸輸入的辣椒粉四十二家，禁止進口的不合格家數廿一家，就占市售一半以上，而目前抽驗結果合格的產品，就可進入國內市場，若全面阻擋讓辣椒粉短缺，也會造成民眾不便；辣椒粉只要一小撮就可以製造很多相關食品，政府循線往下查，希望把有問題的食品找出來，這也是處理時間較長的原因。

消基會董事長吳榮達說，衛福部不應以成人愛吃辣、不能全面禁止作為推卸責任說法，咖哩是不少學校營養午餐的選項，各縣市政府確實須對營養午餐添加粉類進行管理，呼籲衛福部應負起責任，提升查驗頻率、協助廠商自我檢測等方式，強化食安把關，更要把資訊揭露清楚。

立委王育敏昨於立法院社會福利及環境會委員會建議，針對大型食品供應廠商、連鎖業者應自主加驗，確認產品是否含蘇丹紅。薛瑞元贊同承諾會加強推動業者自主檢驗，會請食藥署馬上推動，並研擬行政手段。

教育部表示，食藥署官網首頁設「檢出蘇丹色素不合格專區」，國教署將請各縣市教育主管機關配合衛政單位查緝，暫緩使用有疑慮調味料。

國民黨立院黨團副書記長徐巧芯昨表示，衛福部稱蘇丹紅辣椒粉查緝完成，但未把網路商店列入查察範圍，至今仍可買到應公告下架的產品，政府應全面清查。