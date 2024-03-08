禁辣椒粉、咖哩粉 營養午餐急換菜色

蘇丹紅食安風暴擴大，全國廿二縣市陸續宣布營養午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等。中華民國餐盒同業公會理事長陳明信說，尊重各縣市決定，因咖哩是常見菜色，暫緩使用會讓菜色變化受限，將改用紅燒、糖醋、沙嗲等調理方式，但也憂心若一律暫停使用，不僅影響學生營養午餐菜色選擇，恐衝擊食材廠商及以咖哩為特色的餐飲業者生計，建議政府列表公布合格廠商供業者選用，業者也可自行請第三方公正單位檢驗提出合格報告。

陳明信說，營養午餐菜單早在上個月就擬定好，現在只能趕快改菜單，由於辣椒粉使用頻率不高，通常是使用在義式料理，主要是讓菜色更好看；但咖哩是營養午餐常見調味料，一個月至少會有三次料理，像是咖哩飯、咖哩雞、咖哩豬肉或馬鈴薯等。

本報記者直擊學校營養午餐食安的緊急應變，北市幸安國小前晚七點多接獲北市教育局指令，將昨天菜單裡的咖哩豬緊急更換為紅燒豬肉，意外成為營養午餐中最受歡迎的主菜。校長曾振富說，這次蘇丹紅事件，學校陸續接到家長關心電話，教育局指示暫緩使用調味粉，學校立即在群組應變處理。部分家長表示，聽到情況真的令人擔心，深怕有毒物質一不小心，就被孩子吃下肚。

新北光復高中校方表示，近期菜單的確有相關調味料，已與師生說明避免恐慌，目前配合市府政策，要求餐廚禁用，原本今就會用到辣椒及咖哩粉的菜餚，也都趕緊修改。

基隆市府宣布各校營養午餐咖哩粉及辣椒粉停用三個月。百福國中校長陳斯彬和成功國小校長陳怡君都表示，學生不愛吃太辣，辣椒粉本來就很少用，但咖哩飯學生很愛，只能改用其他食材代替，比如蛋炒飯等。

雲林縣府前晚已宣布禁用辣椒粉及咖哩粉，多所學校均表示，會優先採用原型食物料理。興華國小教師張憲銘說，食安事件影響師生吃的安全與健康，學校遵照相關規定處置。

一不具名校長提到，這波蘇丹紅食安事件讓不少家長擔心，如今愈滾愈大，希望中央處理類似食安事件可以盡快透明化，不要引起恐慌，期待專業處理。