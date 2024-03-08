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新聞眼／人民憂 多少蘇丹紅下肚

聯合報／ 本報記者侯俐安

含「蘇丹紅」色素的辣椒粉在全台流竄，衛福部長薛瑞元承認是系統性問題後，仍難防堵下游再被製成白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉、紅辣椒、雞心粉等，已不限只有辣椒粉、咖哩粉。食品供應鏈錯綜複雜，蘇丹紅風暴延燒至今，不同縣市對營養午餐做法不同，各縣市也只能彼此通報自救，一國多制，正是政府失能的象徵。

蔡政府宣稱的「食安五環」，第一環就是源頭控管。蘇丹紅風暴早在二月七日就已爆發，當時來自雲林縣政府一月接獲民眾舉報，追查、化驗後，確定業者使用違法添加物。大陸進口的違規辣椒粉何以不斷進入台灣，並被使用於食品添加物，負責邊境查驗的食藥署難辭其咎。

源頭沒有堵住，蘇丹紅在全台流竄，三月六日進口商增加到四家，除了原本的新北保欣公司，還有高雄兩家津棧、佳廣國際，以及台南新光洋菜，製品卻不會只在同一個縣市，這些食品遍及全台時，光是從原料、加工、分裝到通路，不同縣市就會因資訊不同，採取不同預防作為。

衛福部、教育部本應第一時間提供各縣市資訊，作為決策判斷，卻彷彿失靈，各縣市只能彼此通報、自救，就連營養午餐是否要禁止停用辣椒粉、咖哩粉，也是各縣市自行決定。前天十六個藍營縣市營養午餐停用後，綠營縣市暫不停用，原被解讀為政治操作，卻在全案擴大後，台南、高雄、屏東等縣市才轉彎跟進。

食品供應鏈複雜，食安五環破功，事後危機處理慢半拍。這類辛香料無所不在，如今不只民眾不知道哪些食物添加蘇丹紅，哪些能吃、哪些不能吃，多少已經吃下肚；坊間餐飲業也人心惶惶，不知還有多少未爆彈。政府失能導致市場失靈，不面對漏洞百出的食安五環，蘇丹紅將不會是最後一起系統性食安事件。

蘇丹紅 辣椒粉

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