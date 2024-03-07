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蘇丹紅風暴擴及白胡椒粉 北市營養午餐禁用至31日

中央社／ 台北7日電

蘇丹紅辣椒粉食安風暴擴大，繼新北市教育局宣布學校午餐暫緩使用胡椒粉後，台北市教育局晚間表示，即日起至31日，團膳業者禁用辣椒粉、咖哩粉及各式胡椒粉等調味料。

全國22縣市相繼宣布學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料，且由於含蘇丹紅的違規產品擴及白胡椒粉、黑胡椒粉及椒鹽粉，新北市教育局今天宣布暫緩使用相關調味料。

台北市教育局晚間發布新聞稿表示，台北市衛生局今天查獲統隆公司使用含蘇丹紅原料製成「F0108優-白胡椒粉」，1萬3140盒已全數售出，因此即日起至31日，學校午餐除暫緩使用辣椒粉、咖哩粉及咖哩塊等調味品，也暫緩使用胡椒粉、白胡椒、黑胡椒及椒鹽粉。

教育局表示，後續將視衛生單位稽查情形，再行評估是否恢復使用。

蘇丹紅 辣椒粉

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