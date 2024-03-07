辣椒粉被檢出蘇丹紅 業者聲明稱「深感不解」、盼送不同實驗室複驗

高雄「佳廣」、「津棧」2家貿易公司輸入辣椒粉被檢出含蘇丹紅，業者今天發聲明表示，對造成社會大眾食品安全疑慮一事致歉，將配合調查釐清，但也希望能將同一批樣品送不同實驗室複驗。

「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」（2家公司實際營業地址相同）輸入中國辣椒粉，被檢出含蘇丹紅成分，遭高雄市衛生局移送檢方偵辦。

「佳廣」、「津棧」2家貿易公司今天發布聲明表示，因產品驗出蘇丹紅，造成社會大眾對食品安全疑慮一事深感致歉。將盡最大努力配合主管機關調查及釐清產品流向，目前已暫停出貨辣椒粉相關產品，等待主管機關及司法機關調查結果。

聲明強調，2家公司設立以來，以進口相關辛香料產品為主要業務，產品均自國外輸入，且均依規定辦理產品自主檢驗，每季或每批檢驗至少一次，並委託符合衛福部訂定檢驗方法或國際間通用檢驗方法的檢驗機構辦理檢驗作業。

而所得到蘇丹色素4項檢驗均為「未檢出」，去年1月至12月間，關於辣椒粉相關產品送驗次數累積達169次，其中關於蘇丹色素4項檢驗達30次。

今年1月至3月1日間，關於辣椒粉相關產品送驗次數也達到55次，其中關於蘇丹色素4項檢驗亦達到14次，所得到蘇丹色素4項檢驗也均為「未檢出」。

聲明表示，高雄市衛生局2月26日起陸續對公司進行查驗，驗出所進口其中一批辣椒粉產品有蘇丹色素3號一事，公司深感不解，也積極配合主管機關及司法機關調查、製作筆錄、提供文件資料、擴大庫存產品查驗等，以釐清問題所在。

聲明指出，公司也堅定要求主管機關准許請求對於檢驗出有問題的同一批樣品盡速複驗，並應檢送不同實驗室複驗，若一定要委託與初驗相同的實驗室複驗，也希望能一併同時檢送另一家實驗室複驗，以求雙重確認效果。

高雄市衛生局表示，本案諸多疑點正移請司法調查釐清中。