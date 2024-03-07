蘇丹紅一爆再爆 藍委籲儘速追查

「有毒蘇丹紅一再流出，政府之前卻未掌握，應該儘速抽檢與檢討！」國民黨立委張嘉郡7日質疑，蘇丹紅事件爆發以來，政府處理態度掉漆，還要地方政府自行宣布禁用辣椒粉，食藥署長吳秀梅應該下台；國民黨立委徐巧芯更說，網路上還是買得到蘇丹紅，政府應儘速查辦。

食安五環掉漆

張嘉郡說，針對蘇丹紅在市面上大量流竄，民進黨政府盡快拿出解決的辦法，不要選前萬能，選後無能，民眾都期待食藥署長吳秀梅下台，吳秀梅可說表現極差，過去幾件食安重大問題，都跟吳秀梅有關。

國民黨立委涂權吉也說，2023年衛福部在邊境就有查到9件蘇丹紅進口，但3次的食安會報與食安專報卻對此隻字未提，陳建仁還在先前的專案報告說我國食安成效很好，但蘇丹紅是因民眾檢舉才爆出，顯示食安五環的管理、溯源等環節全部掉漆，政府要加速追查。

徐巧芯質疑，含蘇丹紅的產品是否已清查完畢。她到知名購物網站看，發現政府已公布下架回收的產品，在網路商店裡還是買得到。網路上的小商家或許已經囤了一、兩箱，還未賣完，現在不見得會撤掉。請問中央有要一起清查嗎？

食藥署設查詢專區

由於有15縣市學校午餐暫停使用辣椒粉及咖哩，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣等5縣市不跟進，外界臆測是否為國民黨中央下令。對此，張嘉郡回應說，每一個縣市政府都有衛生局，決定暫停使用辣椒粉及咖哩都是基於專業考量。

對此，衛福部長薛瑞元在備詢時表示，會優先加強邊境檢查、維持市場安全秩序，不過蘇丹紅為添加物，涉及層面廣泛，要解決恐怕還需要時間。食藥署則設有「辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區」，供民眾查詢，包含違規業者、不合格原料報驗案號與效期、檢驗結果日期、違規業者名單、產品名稱等相關資訊。

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