快訊

扛不住通膨壓力…醫建議多拿幾天「自費藥」 這現象悄悄成常態

六都市長好感度出爐！他聲量遙遙領先成話題人物 黃偉哲2數據雙墊底

蘇丹紅一爆再爆 藍委籲儘速追查

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨7日痛批政府處理蘇丹紅事件消極，盼儘速查出市面上違規產品，食藥署長吳秀梅也要下台。（國民黨立院黨團）
國民黨7日痛批政府處理蘇丹紅事件消極，盼儘速查出市面上違規產品，食藥署長吳秀梅也要下台。（國民黨立院黨團）

「有毒蘇丹紅一再流出，政府之前卻未掌握，應該儘速抽檢與檢討！」國民黨立委張嘉郡7日質疑，蘇丹紅事件爆發以來，政府處理態度掉漆，還要地方政府自行宣布禁用辣椒粉，食藥署長吳秀梅應該下台；國民黨立委徐巧芯更說，網路上還是買得到蘇丹紅，政府應儘速查辦。

食安五環掉漆

張嘉郡說，針對蘇丹紅在市面上大量流竄，民進黨政府盡快拿出解決的辦法，不要選前萬能，選後無能，民眾都期待食藥署長吳秀梅下台，吳秀梅可說表現極差，過去幾件食安重大問題，都跟吳秀梅有關。

國民黨立委涂權吉也說，2023年衛福部在邊境就有查到9件蘇丹紅進口，但3次的食安會報與食安專報卻對此隻字未提，陳建仁還在先前的專案報告說我國食安成效很好，但蘇丹紅是因民眾檢舉才爆出，顯示食安五環的管理、溯源等環節全部掉漆，政府要加速追查。

徐巧芯質疑，含蘇丹紅的產品是否已清查完畢。她到知名購物網站看，發現政府已公布下架回收的產品，在網路商店裡還是買得到。網路上的小商家或許已經囤了一、兩箱，還未賣完，現在不見得會撤掉。請問中央有要一起清查嗎？

食藥署設查詢專區

由於有15縣市學校午餐暫停使用辣椒粉及咖哩，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣等5縣市不跟進，外界臆測是否為國民黨中央下令。對此，張嘉郡回應說，每一個縣市政府都有衛生局，決定暫停使用辣椒粉及咖哩都是基於專業考量。

對此，衛福部長薛瑞元在備詢時表示，會優先加強邊境檢查、維持市場安全秩序，不過蘇丹紅為添加物，涉及層面廣泛，要解決恐怕還需要時間。食藥署則設有「辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區」，供民眾查詢，包含違規業者、不合格原料報驗案號與效期、檢驗結果日期、違規業者名單、產品名稱等相關資訊。

【更多精采內容，詳見

蘇丹紅 辣椒粉

延伸閱讀

【重磅快評】吃不吃辣也能卸責？ 薛瑞元請另編託詞

蘇丹紅事件全面燒 徐巧芯揭：網拍還買得到有關產品

綠執政縣市不禁辣椒粉 藍委：黨下令包庇食藥署？

薛瑞元稱國人愛吃辣致無法禁絕蘇丹紅 徐巧芯：瞎扯

相關新聞

蘇丹紅風波延燒 張善政批中央「把關失靈」：地方會站穩腳步

蘇丹紅辣椒粉風暴不斷擴大，桃園市長張善政今在市政會議批中央食安把關失靈，桃園昨已和多個縣市同步宣布校園禁用胡椒粉、辣椒粉...

影／蘇丹紅風暴 高雄宣布學校等機構禁辣椒、咖哩粉3個月

蘇丹紅辣椒粉流竄全台各地，高雄市政府7日宣布，擴大禁止使用咖哩粉及辣椒粉，對象包含各級學校、醫療、長照、護理、社福等機構...

高雄市學校等機構停用辛香料 屏東基於「共同生活圈」跟進

蘇丹紅辣椒粉食安風暴持續擴大，繼高雄市政府之後，屏東縣政府今天也宣布，基於高屏共同生活圈，即日起，學校、醫療、長照等機構...

【重磅快評】吃不吃辣也能卸責？ 薛瑞元請另編託詞

蘇丹紅流竄全台，已有17縣市學校午餐停用辣椒粉、咖哩粉，主責的衛福部長薛瑞元竟說小朋友吃辣習慣不普遍，因此尊重地方政府的...

瘦肉精、蘇丹紅連環爆 政院下午開食安檢討會議

台糖豬肉瘦肉精疑雲未解、致癌物「蘇丹紅」風暴又延燒，據了解，今天上午行政院會中討論此事，行政院長陳建仁表示，溯源資訊應最...

蘇丹紅之亂 教育部通令全國學校配合查緝、停用有疑慮調味料

新北市宣布學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料後，各縣市也紛紛跟進。教育部雖未明確要求各縣市教育局處禁用辣椒粉、咖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。