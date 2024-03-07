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蘇丹紅辣椒禁不完 立委促自主加驗

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
蘇丹紅辣椒粉查不完，學校只能自主禁用？多名立委7日於立法院指出，蘇丹紅事件持續延燒，追問衛福部多久才能查完？衛福部長薛瑞元（圖）承諾，一個月內可查完。聯合新聞網資料照／記者李青縈攝影
蘇丹紅辣椒粉查不完，學校只能自主禁用？多名立委7日於立法院指出，蘇丹紅事件持續延燒，追問衛福部多久才能查完？衛福部長薛瑞元（圖）承諾，一個月內可查完。聯合新聞網資料照／記者李青縈攝影

蘇丹紅辣椒粉查不完，學校只能自主禁用？多名立委7日於立法院指出，蘇丹紅事件持續延燒，追問衛福部多久才能查完？衛福部長薛瑞元承諾，一個月內可查完。國民黨立委王育敏建議，可以讓業者可以自主加驗，讓消費者安心，薛瑞元允諾，但需找到法源依據。

一個月內查完

國民黨立委邱鎮軍表示，蘇丹紅事件最新又爆出11家餐飲及食品業者中招，食藥署也說不保證市場沒有問題，尤其衛福部預防性下架也不敢，但過去僅抽驗20到50%，大家更關心的是沒有被驗到的那些辣椒粉。他追問薛瑞元到底多久能查完？

薛瑞元回應，目前針對辣椒粉都是往下在查，因為辣椒粉可以做成很多成品，但「即起一個月內應該可以通通查完」。目前就是從原料開始，追查下一層的加工業者以及再下一層的零售業者。

大型廠商自主查驗

國民黨立委王育敏建議，大型食品供應廠商、連鎖業者可以自主加驗，自主公告自身產品不含蘇丹紅，讓消費者可以繼續安心使用辣椒粉。

薛瑞元回應表示，蘇丹紅事件剛發生時，就有跟廠商建議，希望他們自主檢驗，但廠商可能沒有接收到建議，並且沒有配合行政手段。他贊同說，會加強推動業者自主檢驗，但需要研擬行政手段，仍要找法源依據，如果僅是勸導、輔導可以馬上推動。

跨部會協調

至於有立法委員追查到，國內企業持續進口中國廠商蘇丹紅辣椒粉，但它們都是關係企業的狀況，民進黨立委劉建國認為，應從該方向持續追查。薛瑞元，如果要進行個別公司的稽查，還要查出子公司或分公司，「這樣我們就變成經濟部商業司了」，困難之處在於這裡。

劉建國追問，但遇到重大食安事件，就是需要跨部會合作，因為社會還是不希望辣椒粉持續被使用。薛瑞元回應說，雖然有困難，會努力會做跨部會協調。

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蘇丹紅 辣椒粉

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