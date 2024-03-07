蘇丹紅辣椒粉流竄 衛福部：加強宣導業者自主送驗

含蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，國民黨籍立委王育敏今天建議，比照2013年毒澱粉事件，鼓勵大型食品業者自行送驗出具證明。衛福部長薛瑞元說，將加強宣導，並找法源研議行政手段。

立法院今天舉行第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會第4次全體委員會議「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」，由衛生福利部長薛瑞元進行專題報告及備詢。

含致癌物蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，立委王育敏今天在質詢時指出，有連鎖早餐店人員向自己反映，總公司雖然有宣導不要使用問題辣椒粉，但沒有強制力，可能還是有食安上的風險，等待食藥署查驗、公告再通知，又需要很多時間，若後市場由大型連鎖業者自主送驗，可以加快整體查驗速度。

王育敏說，辣椒粉性質特殊，很多小吃都會用到，建議可比照2013年毒澱粉事件時，當時毒澱粉也是應用性廣泛，後來從飲料店、小吃攤、肉圓店，都自主貼出報告，證明自己沒有使用；且當時加上行政裁罰，若自主送驗、公告後又被查有問題，會開罰業者。

王育敏建議，「食安要做好，也要提升業者自主性」，不然出現系統性風暴時，以政府人力由上而下查驗，速度不夠，因此可呼籲大型食品供應廠商自主送驗、公告證書，以證明自己使用的辣椒產品內確實不含蘇丹紅，加快速度，也讓下游廠商可以往上要求，要求出具證明，加上由下而上的力量，盡快讓風暴收尾。

薛瑞元說，從一開始就有自主送驗措施，也有通知食品業者、對廠商做出建議，但廠商可能沒有收到建議，目前也沒有配合行政手段。

對於王育敏建議搭配行政手段。薛瑞元說，涉及處分部分，需要法源依據，因此要再由食品藥物管理署研議；但勸導、輔導部分，可以馬上進行。

至於是否會擴大成當年毒澱粉事件，薛瑞元說，當年自己不在衛福部，無法討論、類比。