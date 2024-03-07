蘇丹紅流竄政府查太慢 立委、部長有共識推業者自主查

含致癌工業染料蘇丹紅的辣椒粉，流入全台多項食品，從蝦味先、菜䔕餅、海底撈、八方雲集等都現蹤跡。立委王育敏表示，衛福部查驗速度有限，建議供應商業者可以自主查驗並公告，讓食安把關更有效率。衛福部長薛瑞元表示，此建議很好，衛福部會研擬行政手段來推動。

衛福部食藥署陸續抽驗63批中國大陸違規廠商辣椒粉產品，其中15批被驗出致癌物「蘇丹紅」，進口業者包含北市保欣公司、高雄市津棧公司和佳廣公司。

王育敏今在衛環委員會質詢時指出，蘇丹紅辣椒粉事件，彷彿2013年的毒澱粉事件，有毒物質流竄全台，雖然政府有責任守護食安，但辣椒粉有特殊性，容易在各類產品出現，業者如果有自主檢驗可以更迅速到位。

王育敏建議，大型食品供應廠商、連鎖業者可以自主加驗，自主公告自身產品不含蘇丹紅，讓消費者可以繼續安心使用辣椒粉。

薛瑞元回應表示，其實蘇丹紅事件剛發生時有跟廠商建議，希望他們自主檢驗，但廠商可能沒有接收到建議，並且沒有配合行政手段。他贊同王育敏的建議，會加強推動業者自主檢驗，會請食藥署馬上推動，但需要研擬行政手段，仍要找法源依據，如果僅是勸導、輔導可以馬上推動。

至於是否會擴大成當年的毒澱粉事件？薛瑞元說，當年他不在衛福部，沒辦法去脈絡化的討論類比。