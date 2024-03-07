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蘇丹紅風暴延燒 食藥署不保證市場沒問題

聯合報／ 記者林琮恩、都會地方中心／連線報導
蘇丹紅風暴擴大，衛福部食藥署表示大陸辣椒粉產品明天前抽驗完成，但不保證此後市場就沒有問題產品。圖為南市衛生局查察下游廠商使用問題辣椒粉情況。圖／南市衛生局提供
蘇丹紅風暴擴大，衛福部食藥署表示大陸辣椒粉產品明天前抽驗完成，但不保證此後市場就沒有問題產品。圖為南市衛生局查察下游廠商使用問題辣椒粉情況。圖／南市衛生局提供

抽驗63批產品  15批驗出蘇丹紅

截至目前為止，衛福部食藥署陸續抽驗六十三批中國大陸違規廠商辣椒粉產品，其中十五批被驗出致癌物「蘇丹紅」，食藥署副署長林金富昨表示，仍有五批產品抽驗中，將趕在明天以前抽驗完畢，但即使全部完成檢驗，不敢打包票市場就完全沒有問題，將繼續努力稽查。

北北基桃等縣市昨天陸續宣布，校園營養午餐即日起暫停使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料三個月。圖為示意圖。本報資料照片
北北基桃等縣市昨天陸續宣布，校園營養午餐即日起暫停使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料三個月。圖為示意圖。本報資料照片

南市高市 「嚴加控管暫不跟進」

中央無力補破網，新北教育局昨率先自行宣布，即日起三個月，學校午餐停用辣椒粉、咖哩粉，三個月後評估是否解除。台北、桃園、台中、基隆、彰化、新竹等共十五縣市跟進，花蓮縣及綠營執政的台南、高雄二都及嘉義縣、屏東縣、澎湖縣均表示暫不跟進，但已掌握中央公告資訊嚴加控管，避免採購與使用問題食品。團膳業者說，此舉並非長期禁用，影響不大。

食藥署統計，全台共三家進口業者自中國大陸輸入辣椒粉，包括新北市保欣公司、高雄市津棧公司和佳廣公司，去年五月間保欣四批辣椒粉被驗出「蘇丹紅」，上月廿一日加強查驗後，又陸續在後市場找出十一批違規產品，累計十五批違規，分別為保欣七批、津棧七批、佳廣一批。

衛福部與地方查違規產品流向

從蝦味先、菜䔕餅、海底撈、八方雲集到維力食品，知名品牌陸續中鏢。衛福部長薛瑞元表示，這次食安風暴為系統性事件，從邊境輸入至後市場供應鏈汙染，食藥署責無旁貸，除祭出違規廠商停止輸入查驗的處辦方式，將與地方衛生局積極清查違規產品流向。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，截至昨日，共有十二萬二五八八點四公斤含「蘇丹色素」辣椒粉及產品遭下架封存，由地檢署持續偵辦違法事由。

林金富表示，食藥署於去年十二月針對中國大陸進口辣椒粉採百分之百逐批查驗，但在加強抽批前，已有違規辣椒粉流入市面。目前仍有五批產品抽驗中，會趕在本周五前抽驗完畢，但即使檢驗結果出爐，食藥署不敢打包票說市場產品已經乾淨、完全沒有違規產品。

食藥署官網每日公告違規業者

食藥署於五日起在官網首頁設置「辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區」，公告違規業者、不合格原料報驗案號（效期）、檢驗結果日期、原料及其相關產品下架回收及封存總量（公斤）、使用保欣公司不符合原料下游業者名單、產品名稱及相關資訊、使用津棧／佳廣公司不符合原料之下游業者名單、產品名稱等資訊，每日上午十時更新。

蘇丹紅 辣椒粉

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