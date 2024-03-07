蘇丹紅風暴 專家：回歸邊境查驗

「蘇丹紅」辣椒粉食安風暴持續延燒，衛福部食藥署行之多年的戰情中心形同破功，專家指出，國內食安把關重點放在「後市場」（上市產品）稽查，但多數食安問題屬於「境外移入」，建議提升邊境查驗人力及人員相關食品科學識能，另增加實驗室檢測誘因，並與國外食安風險系統連動，通盤檢討，才能有效預防。

法務部表示，高雄地檢署本月一日指揮刑事局查辦三家公司，發現違規產品三萬二七三九公斤，查獲已流向市面違規產品三萬四四一四公斤。截至昨天，各地檢署陸續查獲製造、販賣含蘇丹紅辣椒粉案，已獲准羈押二人。

成大食品安全衛生暨風險管理研究所教授陳秀玲表示，食藥署多年前建置戰情中心，透過人工智慧大數據分析及預測食安事件，但這需有違規案例，才有資料作分析，防堵類似食安事件重演。至於首次出現的違規案例，大數據系統難以提防，應嚴密關注國際近期關注的食安議題，「蘇丹紅」並非新興議題，沒想到在重重把關下還是混進來。

「多數引發食安問題的產品都是由國外進口而來，必須靠邊境查驗才能攔住違規品項。」陳秀玲說，台灣食安資源投入後市場稽查比重過高，且邊境查驗受制於實驗室作業時間，難以全時段配合檢測、複檢、銷毀。

再者，進口業者常以原料供應問題，要求邊境查驗加快速度，陳秀玲指出，問題盤根錯節，政府必須通盤檢討，投入資源提高實驗室檢測誘因及配套，才能將食安問題防堵於邊境。

海洋大學榮譽講座教授孫寶年指出，食品摻偽事件防不勝防，「道高一尺、魔高一丈」，由於無法料到業者會添加哪一種違規品項，食藥署大數據分析難以派上用場。建議政府強化與各國食安事件分析系統串連，了解國際食安問題，另對邊境查驗人員提供更完整的食品科學教育，提升敏感度，才能讓他們如偵探般找出違規的添加成分。

孫寶年直言，食藥署大數據資料庫還不到位，而違規添加物品項推陳出新，必須累積時間及眾多事件，資料庫才能發揮效用，目前僅能倚賴人力、時間來尋找線索，並針對違規的國家、公司、品項加強查驗，以避免食安事件。