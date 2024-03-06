蘇丹紅風暴擴大！13縣市營養午餐禁用辣椒粉 5縣市暫不跟進

蘇丹紅辣椒粉食安風暴持續擴大，繼新北市宣布學校午餐暫緩使用辣椒粉等調味料後，包括台北市等13個縣市晚間陸續宣布跟進這項措施；另外，南、高、屏、花與嘉義縣等5縣市暫不跟進。

新北市教育局今天宣布，因應蘇丹紅辣椒粉食安風暴，即日起學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，並在實施3個月後評估是否解禁。包括台北市、桃園市、台中市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台東市等13個縣市政府宣布跟進這項措施。

台北市教育局晚間新聞稿表示，目前未查獲含蘇丹紅的辣椒粉流向團膳廠商，但考量各縣市衛生局仍在持續清查，為保障校園食品安全，即日起至31日學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉及咖哩塊等調味料。同時要求廠商及學校調整3月份含相關調味料菜單，並由衛生局協助跨縣市聯繫，徹底清查團膳業者使用產品來源，後續視衛生單位稽查情形再評估是否恢復使用。

基隆市教育局表示，啟動食安機制全面盤點學校庫房咖哩粉等品項，跨局處聯繫確認問題產品。目前問題產品並未流向基隆市，考量部分學校團膳午餐來自雙北，為保險起見，跟進這項措施。

桃園市教育局表示，經與衛生局共同查核，確認桃園市學校營養午餐均未使用有違法原料辣椒粉及咖哩粉等辛香料。即日起學校營養午餐將預防性暫停使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料3個月，之後再進行評估是否解除。

新竹縣教育局表示，3月1日已提醒縣內學校注意蘇丹紅事件，也要求各校檢視營養午餐使用調味料（如咖哩粉等）是否使用相關品牌，若有使用應立即停用。

台中市教育局表示，這起食安事件波及多家國內業者，甚至連知名連鎖餐飲業者都在名單，由於風波持續擴大，食藥署擴大抽驗尚無法確保產品全面下架回收，台中市各校營養午餐自即日起暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料。

彰化縣教育處表示，會同衛生局持續加強校園午餐稽核，並將相關項目列為重點項目，全面確保學校午餐安全。後續視衛福部食安事件調查結果再進行評估何時恢復供應。苗栗縣政府教育處則是要求各校務必定期至衛福部食藥署公告資訊網掌握最新資訊，避免採購與使用到任何有問題食品。

台東縣教育局通令各校本學期暫停使用辣椒粉及咖哩粉作為午餐調味料食材。同時由衛生局展開全縣稽查，針對無法確認辣椒來源安全性均已要求業者自主下架暫勿使用，另目前抽驗出有5項涉案產品均稽查退貨下架。

另外，不跟進禁用辣椒粉的縣市則有台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣及嘉義縣。台南市教育局指出，今年1月迄今，各校未使用任何一項有問題辣椒粉、咖哩粉，已要求各校定期至衛福部食藥署公告資訊網掌握最新資訊，避免採購與使用任何有問題食品。

高雄市教育局表示，雖未禁辣椒粉、咖哩粉等調味料，但會嚴加控管為學生健康把關；另外，在蘇丹紅辣椒粉延燒時，即透過教育部校園食材登錄平台掌握學校午餐使用食材，經核對高市學校使用咖哩粉及辣椒粉效期，確認轄內所有學校皆未使用含有蘇丹紅食品。

屏東縣教育處指出，轄內學校要求業者使用天然食材，包括使用生辣椒，辣椒粉、咖哩粉使用率不高，目前不跟進禁用。嘉義縣教育局表示，各級學校午餐本來就很少目前使用辣椒粉，嘉義縣也沒有有問題的品項流入，已加強宣導校方注意來源，避免使用辣椒粉。