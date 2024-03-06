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明知產品檢出蘇丹紅卻未通報 高市府開罰海順12萬

中央社／ 高雄6日電

津棧公司進口含有蘇丹紅的中國辣椒粉風波，高市衛生局查出，海順公司向津棧購買原料後違規分裝；且明知販售產品檢出蘇丹紅卻未立即通報主管機關，衛生局裁罰12萬元。

高雄市衛生局持續追查「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」（2家公司實際營業地址相同）輸入中國大陸的違規辣椒粉，今天再度新增11家下游廠商，包括台中市1家、台南市2家、屏東縣2家、高雄市1家、新北市2家、嘉義縣2家、彰化縣1家等。

高雄市衛生局配合高雄地檢署指揮，持續查調相關下游業者名單；最新清查比對統計資料，2家公司輸入違規蘇丹紅辣椒粉原料總量計7萬8290公斤，其中原料及製成品計3萬8513公斤封存。

衛生局今晚發布新聞稿表示，違規原料及製成品共6萬4879公斤除流向日前公告的7縣市14家下游業者外，今天也新增11家下游業者，目前此案已累積25家下游業者購買違規辣椒粉。衛生局已通知所轄縣市衛生主管機關，並將相關新事證移送地檢署擴大偵辦。

衛生局昨天約談「海順國際食品有限公司」發現，海順向津棧購買原料，在違章工廠分裝違規產品，再交由津棧出貨給維力食品。

衛生局指出，海順的分裝場所無工廠登記證，涉及違反工廠管理輔導法，已移請高雄市經發局查察釐清。另外，海順公司明知販售產品檢出蘇丹紅，卻未立即依法通報衛生主管機關，今天依食品安全衛生管理法第7條第5項規定，裁罰新台幣12萬元，本案累計罰鍰共318萬元。

蘇丹紅 辣椒粉

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