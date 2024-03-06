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蘇丹紅辣椒粉流向擴大 設專區可查遭波及產品

中央社／ 台北6日電

蘇丹紅食安風暴持續，市場擴大檢驗累計11批蘇丹紅違規、5批檢驗中，預計8日前完成檢驗；國內多家業者遭波及，食藥署網站設專區提供民眾查詢使用問題辣椒粉的國內產品。

這件案源於新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害。

含蘇丹紅中國辣椒粉食安事件，波及多家國內業者，不只好帝一食品、維力食品遭點名，甚至連知名連鎖餐飲業者海底撈、八方雲集都在名單，民眾擔心無法掌握使用到問題辣椒粉的國內產品，衛生福利部食品藥物管理署已設置「辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區」，供民眾查詢。

食藥署副署長林金富今天上午在例行記者會表示，專區可查詢的內容，包含違規業者、不合格原料報驗案號與效期、檢驗結果日期、原料及其相關產品下架回收及封存總量、使用不符合原料下游業者名單、產品名稱及相關資訊等資訊，讓資訊透明化。

食藥署及地方政府衛生局擴大回溯，抽驗21家問題廠商去年12月11日前輸台中國辣椒粉，已抽驗59批檢驗蘇丹色素，11批檢出蘇丹色素與規定不符，5批檢驗中，其餘正常，林金富表示，預計3月8日前完成檢驗。「完成64批檢驗後，我們不敢打包票市場就完全沒有問題，將繼續努力稽查」。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，新北市「保欣企業有限公司」輸入中國大陸河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉檢出蘇丹色素，目前累計7批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素。全案由台灣新北地方檢察署偵辦中。

高雄市「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」，2家公司實際營業地址相同，輸入中國「KAVIN SHIPPING LTD」辣椒粉，8批檢出含有蘇丹色素，其中津棧公司7批，佳廣公司1批。全案已由台灣高雄地方檢察署偵辦中。

林旭陽說，使用保欣公司輸入的含蘇丹紅辣椒粉，共計24家下游業者，相關產品已下架及封存5萬5696.9公斤；使用津棧國際貿易及佳廣國際貿易輸入的含蘇丹紅辣椒粉，下游業者相關產品下架及封存6萬6891.5公斤。截至3月5日，共計下架及封存12萬2588.4公斤。

蘇丹紅 辣椒粉

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