八方雲集秀SGS報告強調辣椒粉未違規 網不買帳：有不自然的味道

「蘇丹紅」辣椒粉食安事件持續延燒，從蝦味先、菜䔕餅等零嘴，到海底撈、八方雲集與維力食品等業者均中槍，疑似使用含「蘇丹紅」原料的辣椒粉。八方雲集昨(5)日在臉書官網上發布聲明，強調未使用「蘇丹紅」辣椒粉，遭到高雄市、新北市衛生局打臉，面對臉書不斷有消費者留言質疑，官網小編還再次PO出八方雲集的SGS檢驗報告。

八方雲集臉書公布對於「蘇丹紅」辣椒粉食安事件的澄清聲明，強調公司並未使用違規辣椒粉，針對高雄市衛生局查獲的違規辣椒粉，雖為同一進口報關的申請書，但該報關單內有三種不同規格的辣椒粉，八方雲集所使用的是特製的「粗辣椒粉」，與檢驗異常的「細辣椒粉」為不同品項。

八方雲集並於聲明中強調，公司使用的辣椒粉是委由第三方公證單位(SGS)進行蘇丹色素、農藥殘留及重金屬檢測，原料經合格檢驗後才入廠生產，但為慎重起見，目前已全面停用此廠商的辣椒粉原料。

但此番澄清稿仍舊引起消費者怒火，網友表示：「最喜歡這種死不認帳的態度了」、「所以這段時間有吃到的民眾，你們怎麼處理？」、「正是我想問的，大家都吃多久了？」、「重點是你們一開始聲明撇清說沒用，說什麼辣椒粉都檢驗過才使用，所以我說那個報告呢？被打臉才一直改說法，信譽全失」、「這樣的澄清仍讓人難以放心，先暫時觀察一陣子看看」。

也有民眾說：「我相信SGS的檢驗報告，也願你們順利度過難關。因為每次必點泡菜鍋貼啊，只是就新聞稿的圖表有幾間八方有採用到，兩者資訊有矛盾」。有人還建議八方雲集「換一間檢驗單位」。

有人還發現：「自從吃過一次，就一直都覺得韓式辣味的味道非常奇怪，還以為是泡菜有問題，死不認錯，不可原諒，以後拒吃」、「還以為是我的味覺壞了，原來真的很臭，莫名其妙的不自然味道」、「對，就是有股臭味」。