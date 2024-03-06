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食安挨轟 陳建仁坦承需精進

聯合報／ 記者屈彥辰張睿廷歐陽良盈林銘翰／台北報導

致癌人工色素「蘇丹紅」事件續延燒，引發全台食安恐慌。國民黨立委賴士葆則點名食藥署長吳秀梅不適任，質疑蘇丹紅去年五月就被檢舉，食藥署未積極處理，蔡政府食安五環的「食品雲」形同虛設。行政院長陳建仁昨在立院答詢時坦承，確有需要精進之處。

但衛福部長薛瑞元認為，蘇丹紅本是個案，提高抽驗比例後，發現是系統性問題就禁止輸入了，不能責怪是食藥署螺絲鬆了。

此外，有立委質疑，食藥署禁止大陸輸台辣椒粉不合格的廿一家出口商及製造商暫停輸入查驗三個月時間太短；薛瑞元則說，會再評估。

至於台糖瘦肉精疑雲，陳建仁表示，已收到來自農業部的專家委員會報告，盼本周由食安辦公室統一對外說明，衛福部和食安辦明天會向行政院提出最後的報告，屆時就會有結果。

蘇丹紅 辣椒粉

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