捲蘇丹紅風波！饕客嘆八方雲集熱門品項疑中招 網卻怨人潮不減：等30分鐘

近日，含有致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉從中國大陸流向全台，連知名連鎖店八方雲集也遭到波及。不少饕客聞訊後哀號，表示八方雲集的熱門品項韓式辣味鍋貼、韓式辣味水餃、紹辣乾麵等等疑似中招。不過也有網友指出，捲入蘇丹紅風波對店家沒有影響，「今天去還是爆幹多人，等了三十分鐘才上完」。

進口辣椒粉檢出工業染料蘇丹色素的風波愈演愈烈，5日食藥署在高雄津棧、佳廣公司7批辣椒粉中檢出蘇丹色素，且已製成韓式粗辣椒粉，供售4104公斤給八方雲集。衛生局派員稽查則發現，去年（2023）12月進貨的辣椒粉已製成韓式餡及紹辣醬，現場均無存貨。不過八方雲集在接獲佳廣下架回收後，也自主下架供應的辣椒粉約1321公斤、更換供應商。

見此，一位網友便在PTT上發文，表示疑似中招的辣椒粉，皆添加在八方雲集的熱門品項，像是使用「韓式餡」製成的韓式辣味鍋貼和韓式辣味水餃，以及添加「紹辣醬」的紹辣乾麵，直呼「八方大家常點的是不是都中了」。

貼文曝光後，饕客紛紛哀號，「紹辣乾麵很好吃欸，可是太貴了不常點」、「最近吃都點那個乾麵，全中，真是謝了」、「我只要點八方就一定是韓式鍋貼」、「難怪韓式鍋貼好吃，X，我吃很多欸」、「靠北，只吃韓式辣味鍋貼跟韭菜水餃而已」、「晚上吃個紹辣乾麵壓壓驚」。

不過也有網友表示，八方雲集的排隊人潮不減，並抱怨「想說食安爆的時候去吃肯定安全，人少一點也比較舒適，但今天去還是爆幹多人，等了三十分鐘才上完」。不少人見此笑稱「每個人都跟你想的一樣啊，其它沒爆的可不敢吃」、「趕快買，不然要變難吃了」、「台灣人鐵胃不用怕」、「你就知道台灣食安管理為什麼這麼差了吧」。

但其他網友則指「現在吃反而安全」，並直呼「不要點有食安疑慮的品項即可」，「不吃辣的沒事吧 ，不是有個韓式的別點啊」、「反正你現在有什麼吃了可以保證安全，至少八方被查了，那反而現在其他品項最安全吧」、「不要吃辣味的不就好了」、「因為這時候吃反而不會吃到啊，我好久沒吃」、「不要點辣的啊，阿其他沒爆出來的都是安全的啦，怕屁喔」。