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辣椒粉為何加「致癌色素」蘇丹紅？ 網揭2關鍵原因：全是科技狠活

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇丹紅食安風暴持續延燒，不少網友指出，廠商是為了讓辣椒粉增色才添加。示意圖／Ingimage
蘇丹紅食安風暴持續延燒，不少網友指出，廠商是為了讓辣椒粉增色才添加。示意圖／Ingimage

從中國大陸進口含致癌物的「蘇丹紅辣椒粉流向全台，一名網友好奇提問，為何廠商不選擇使用天然辣椒，而是人工合成的蘇丹紅。對此，有網友直言，「看這篇，有人認為蘇丹紅=辣椒粉對吧？」、「增色啊，好看」、「工業用蘇丹紅更便宜」。

原PO今（5）日在PTT發文表示，食品添加物蘇丹紅的食安事件不斷發酵，一些食品大廠或是連鎖餐飲業都已經被檢查出使用過，他疑惑拋出問題，「為何不用真正的辣椒粉要用使用蘇丹紅？真正的辣椒粉採用純天然的辣椒，磨成粉也沒多貴吧？天然的辣椒價格應該很便宜不是嗎？」對此，有人直言，「看這篇，有人認為蘇丹紅=辣椒粉對吧？」

話題曝光後引起網友們熱烈回響，許多人指出是為了讓食物外觀更好看，「蘇丹紅是色素，裡面還是辣椒粉」、「加到辣椒粉裡面為了漂亮」、「華人強調色香味俱全，要怪誰，沒色就不行」、「天然辣椒是暗紅色，大家喜歡鮮紅色才用色素」、「辣就是要紅通通的傳統觀念」、「很多人買食材還喜歡看顏色鮮豔、賣相好，商人當然投其所好」、「看芋頭口味食品就知道了，正常芋頭能紫成那樣？」、「你自己買東西，是不是看到不漂亮的就覺得有問題？」

也有網友解釋，因為蘇丹紅更廉價，「化學原料便宜」、「食用色素很便宜啊，但工業用蘇丹紅更便宜」、「成本1／10」、「利潤啊，而且漲價還可以說原物料大漲，省下來的錢都不知道買幾棟樓了」；一票網友感嘆，「全是科技狠活」、「身為每天吃辣的人真的很想罵髒話」、「其實都是傳統觀念害死大家」。

蘇丹紅 辣椒粉

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