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否認使用辣椒粉遭打臉！ 八方強調：沒有採購「但仍先停用」

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否認遭打臉 八方強調：沒有進口問題辣椒細粉

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
八方雲集強調，使用的原料是辣椒粗粉，與出問題的細粉不同。八方雲集提供
八方雲集強調，使用的原料是辣椒粗粉，與出問題的細粉不同。八方雲集提供

進口辣椒粉食安問題持續延燒，八方雲集被點名也用了問題辣椒粉，對此，八方仍強調，使用的辣椒粗粉，與出問題的辣椒細粉不同，但為免外界產生疑慮，仍然停用相關產品，對衛生單位的說法也只能表尊重。

八方昨日發出聲明表示，未採購此次出問題的辣椒粉原料，但慎重起見，還是停用產品。未料高雄衛生局今日表示，查出3份進口報單，有5批違規辣椒粉明確流向八方雲集，外界認為八方的說法遭打臉。

對此，八方表示，接獲高雄市衛生局通知上游廠商佳廣（津棧）公司有違規添加蘇丹紅色素之辣椒粉後，已立即全面配合高雄市衛生局查核並自主擴大停止使用該供應商之原料。

八方也說，一向重視並遵守台灣食品安全衛生法規，產品原料除經自主實驗室檢驗外，並定期送第三方公證單位進行檢驗與執行供應商評鑑，以維護消費者食品安全。

八方表示，所使用的原料都是辣椒粗粉，沒有採購細粉，但衛生單位把同一批報關的產品全部框列，對此也只能表示尊重。

八方雲集強調，使用的辣椒粗粉原料只是與問題細粉同一批報關，產品並不同。圖/八方雲集提供
八方雲集強調，使用的辣椒粗粉原料只是與問題細粉同一批報關，產品並不同。圖/八方雲集提供

蘇丹紅 辣椒粉

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