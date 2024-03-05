致癌物蘇丹紅延燒 咖哩粉紅辣椒粉中鏢 嘉義市下架問題產品

雲林縣濟生公司斗六廠生產含有致癌物蘇丹紅色素3號辣椒粉，流向食安事件持續延燒，嘉市衛生局獲報日前下架回收4盒咖哩粉，下令停售銷毀2.5包問題雞心椒粉。衛生局說，嘉義市消費城市，這幾波蘇丹紅受波及食品不多，已全部下架。

咖哩粉、紅辣椒粉是民眾飲食生活常用調味料，也在小吃、夜市常見，民眾擔心還有含致癌物蘇丹紅的食品未爆彈，衛生局說，目前稽查下架食品，都是產銷問題產品源頭的所在地衛生局通報，衛福部未指示全面稽查，也非常規稽查食品，民眾食用調味要注意，有問題可送衛生局查驗。

衛生局說，濟生公司斗六廠製的「咖哩粉」（規格600g，有效日期2024年12月25日），有混合新北保欣公司紅辣椒粉（有效日期2026.10.12），銷往嘉市1家販售端，接獲通報第一時間立刻緊急通知業者配合下架停售，共計下架回收4盒。

2月29日接獲他縣市衛生局通知，台南久芳生物科技公司使用新北市保欣企業公司小米椒粉（有效日期2026年11月23日），確認檢出蘇丹色素三號，製成雞心椒粉（有效日期：2025年12月21日及2026年1月29日）兩批產品，銷售市區1家販賣業者計3包（1公斤／包）。

衛生局接獲通報立刻緊急通知業者配合下架停售，共計2.5包問題批號產品（有效日期：2025年12月21日） 庫存，該業者已使用0.5包雞心椒粉製成辣椒油成品，已責令業者全數銷毀，並將問題產品下架退貨。

另，津棧、佳廣國際貿易公司進口大陸辣椒粉，遭檢出含致癌物蘇丹紅，高雄衛生局查出有3萬4414公斤萬多公斤流向7縣市14家業者，包括八方雲集、海底撈、維力等知名廠商都受到波及，已通知各縣市衛生主管機關監督下架。嘉市衛生局說，這批大陸辣椒粉未流入嘉義市。