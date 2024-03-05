冷眼集／放任違規還自誇 食藥署螺絲鬆了

多家食品業者遭蘇丹紅辣椒粉波及，食安風暴愈演愈烈，但食藥署邊境檢驗系統早在去年五月，就已發現違規品項，卻僅退運或銷毀，甚至遲至去年底才百分之百逐批查驗；這段期間食品追溯追蹤系統也失靈，「食品雲」宛如當機，更使蘇丹紅食安風暴，徹底暴露食藥署的不作為。

食藥署長吳秀梅遭執政黨立委批評時，表情尷尬，回答時支支吾吾，毫無昔日為高端疫苗護航的堅毅態度，正反映食藥署對於啟動市場稽查，總是慢半拍。不久前才誇口蘇丹紅辣椒粉食安事件已在控制中，仍有食品大廠、知名餐廳接連傳出使用到蘇丹紅辣椒粉，究竟多少消費者已吃下致癌風險極高的蘇丹紅製品，不得而知。

由於去年最早輸入蘇丹紅辣椒粉的「保欣公司」、私下篡改檢驗報告的濟生公司斗六廠，以登記地址相同的「津棧」和「佳廣」公司，這些不肖業者劣跡斑斑，食藥署懲處的手段卻只是「退運或銷毀」，對廠商而言不痛不癢，成立多家「紙上公司」，有恃無恐地繼續進口違規辣椒粉。

政府耗資數千萬規畫「食品雲」，執行成效奇差，監察院早已於二○二○年，批評「食品雲」欠缺絕大多數食品業者資訊，無法發揮預警效能；三年轉瞬而過，該系統依舊失靈，無法掌握問題產品上下游流向，更是做不到食品危害風險的預測及預警。

食藥署每次啟動稽查前就召開記者會、發布新聞，由於對違規廠商「通風報信」，怎能有效稽查？難怪吳秀梅被同黨立委砲轟，就不令意外了。