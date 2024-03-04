「蘇丹紅」辣椒粉風暴延燒，桃園市衛生局三月一、二日分別接獲高雄、台南市及南投縣衛生局通知，共十批號的違規產品流入桃園市六家業者，已通知下架及追查流向，並封存違規產品；其中，海底撈「血旺調味料」已出貨至全台十六分店，除已退貨七三四公斤，各分店回收下架一四五點八四六公斤。

新北市衛生局追查工業染料蘇丹色素三號（俗稱蘇丹紅）辣椒粉流向，一日配合檢調搜索保欣公司，已有下游業者自主送驗該辣椒粉，檢出蘇丹紅，退回保欣。保欣公司事前明知該批辣椒粉不合格，卻未通知其他下游通路商下架回收，也未主動通報衛生單位，昨對保欣重罰二○○萬。

桃園市衛生局指出，高雄海順國際食品有限公司進口辣椒粉，檢出蘇丹色素八ppb，經追查楊梅區美食家食材通路股份有限公司倉儲，牛王牌辣椒粉六四○包，現存二一七包，已完成退貨。

高雄津棧國際貿易有限公司進口紅辣椒粉，經檢出蘇丹色素六ppb，製成海底撈香麻辣粗粉，共三二○○包。業者表示，該產品為「血旺調味料」已出貨至全台十六家分店，已退貨七三四公斤，各分店陸續回收，下架一四五點八四六公斤。