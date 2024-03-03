「蘇丹紅」問題辣椒粉 已累計10批

含致癌色素蘇丹紅的中國大陸辣椒粉流竄全台，衛福部食藥署針對廿一家禁止輸台的大陸辣椒粉出口製造商擴大採檢，昨天新增一批問題辣椒粉，累計已有十批違規，目前仍有十四批還在檢驗中，食藥署將於三月六日前全數完成抽驗，並對外公布。

從大陸三禾藥業輸入含蘇丹紅辣椒粉的保欣企業，昨再增一批問題批號，累計已達七批，效期分別為一一五年十月廿二日、一一五年十一月廿三日、一一五年十二月六日、一一五年十月四日、一一五年十月廿九日、一一六年一月七日、一一五年十月十二日。

保欣企業公司負責人昨遭檢方起訴，食藥署副署長林金富說，食藥署在刑事判決出爐前，不會以食安法開罰保欣公司，若法院判為無罪才會開罰，依法可處六萬至二億元罰鍰；若保欣公司除驗出違規品項外，被查出變造產地等額外違規情事，食藥署仍會以食安法處辦。

另外，台中市食安處日前又查出三批「蘇丹紅」問題辣椒粉出貨給台中市十二家餐飲業者，食安處表示，原料及產品合計四一五○公斤，已全數下架停用或退貨，其中有被製成韓風濃縮部隊鍋底，賣給台中「惹鍋」、「釜燒亭」等餐飲業者，以及六縣市的八家業者，還被製成義式香蒜香草灑料、蝦醬，醃料粉和咖哩粉等。