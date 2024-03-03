聽新聞
test
0:00 / 0:00

進口「蘇丹紅」辣粉 保欣負責人羈押

聯合報／ 記者王長鼎王勇超張議晨／連線報導
保欣公司負責人劉慶士（右二）販售有致癌性的大陸蘇丹紅辣椒粉給下游廠商，昨被新北地檢署聲羈禁見獲准。記者王長鼎／翻攝
保欣公司負責人劉慶士（右二）販售有致癌性的大陸蘇丹紅辣椒粉給下游廠商，昨被新北地檢署聲羈禁見獲准。記者王長鼎／翻攝

致癌蘇丹紅辣椒粉全台流竄，摻有蘇丹紅辣椒粉濟生公司的上游，是大陸三禾藥業公司，追溯進口源頭是保欣企業公司，新北檢警前天搜索保欣位於樹林、桃園等營業處所、倉庫，查扣銷退貨資料等證物，約談負責人劉慶士及員工共五人，檢方訊後認為劉男有串滅證之虞，昨依違反食安法等罪聲押禁見獲准，四名員工請回。

據了解，保欣公司從大陸輸入辣椒粉來台販賣，有下游業者將保欣的辣椒粉送驗，發現含有具潛在致癌性或有害人體健康的蘇丹色素三號（俗稱蘇丹紅），去年底將檢驗結果告知保欣公司，同時將辣椒粉全數退還。

檢警追查發現，劉慶士竟將這批遭下游廠商退貨的蘇丹色素三號辣椒粉，再轉手販賣給濟生公司等十家下游業者，原料雖已自主下架，但有些已製成調味品，將令業者停售，由各縣市追查流向。

據了解，劉慶士向檢方供稱，進口的辣椒粉都經過海關檢驗，他不知道這些東西有問題。檢方認為劉男說詞避重就輕，涉詐欺取財、違反食安法嫌疑重大，且有串滅證及反覆實施詐欺之虞，決定聲押禁見。

另外，食藥署追查蘇丹紅辣椒粉流向，發現高雄市「海順國際」、「津棧國際」、「佳廣國際」三家業者製售的辣椒粉，有八批驗出蘇丹紅，經查原料都來大陸「KAVIN SHIPPING LTD」辣椒粉。

衛生局表示，這三家公司是同一家族，而且津棧及佳廣實際營業地址相同，全案移送法辦。

衛生局表示，比對帳冊追查蘇丹紅辣椒粉流向，發現三家業者販售的違規產品有三萬四千四百一十四公斤，流向新北、桃園、台中、彰化、雲林、台南等縣市，已通知各縣市衛生主管機關監督下架，另庫存品則查出有三萬二千七百三十九公斤。

蘇丹紅 衛生局 食安

延伸閱讀

中國辣椒粉含蘇丹紅 雄檢查封3萬2739公斤

進口中國辣椒粉含蘇丹紅 檢警會同衛生局搜索高雄貿易商

進口中國蘇丹紅辣椒粉 新北進口商保欣負責人聲押獲准

蘇丹紅食安風暴 檢驗結果預計3月6日前出爐

相關新聞

進口「蘇丹紅」辣粉 保欣負責人羈押

致癌蘇丹紅辣椒粉全台流竄，摻有蘇丹紅辣椒粉濟生公司的上游，是大陸三禾藥業公司，追溯進口源頭是保欣企業公司，新北檢警前天搜...

「蘇丹紅」問題辣椒粉 已累計10批

含致癌色素蘇丹紅的中國大陸辣椒粉流竄全台，衛福部食藥署針對廿一家禁止輸台的大陸辣椒粉出口製造商擴大採檢，昨天新增一批問題...

3萬4414公斤含蘇丹紅辣椒粉產品流向7縣市 高雄同家族3業者遭搜索

高市衛生局會同食藥署主動抽驗已輸台的中國辣椒粉，發現高雄市同家族的「海順國際食品有限公司」、「津棧國際貿易有限公司」、「...

進口中國辣椒粉含蘇丹紅 檢警會同衛生局搜索高雄貿易商

蘇丹紅辣椒粉風波越演越烈！高雄同家族的「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」，因分別從中國進口辣椒粉被檢出含...

進口中國蘇丹紅辣椒粉 新北進口商保欣負責人聲押獲准

新北市保欣企業有限公司從中國大陸河南省進口三禾藥業有限公司產製辣椒粉，上月為食藥署檢出含有俗稱「蘇丹紅」的蘇丹色素三號，...

致癌蘇丹紅辣椒粉又增一批 食藥署：最遲下周一查完

含致癌色素蘇丹紅的中國大陸辣椒粉流竄全台，衛福部食藥署針對21家禁止輸台的大陸辣椒粉出口製造商擴大採檢，截至今日檢驗批數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。