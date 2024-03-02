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進口中國蘇丹紅辣椒粉 新北進口商保欣負責人聲押獲准

蘇丹紅食安風暴 檢驗結果預計3月6日前出爐

中央社／ 台北2日電

蘇丹紅食安風暴持續擴大，衛生福利部食品藥物管理署今天公布，新增1批中國進口辣椒粉被檢出蘇丹紅違規，目前累計10批不合格、14批檢驗中，檢驗結果預計下週三前可全數出爐。

此案源於新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害。

俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用的著色劑，目前為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。

食藥署自去年12月11日至今年6月10日，邊境對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入，並針對中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。

食藥署及地方政府衛生局同時擴大回溯，抽驗這21家問題廠商在去年12月11日前輸台的中國辣椒粉。食藥署今天透過新聞稿公布最新檢驗結果，目前共抽驗59批中，35批合格、10批被檢出蘇丹色素；仍有14批正在檢驗。

針對新北地檢署目前已依涉違反食品安全衛生管理法，聲押禁見保欣公司負責人。食藥署副署長林金富下午接受媒體電訪表示，進入司法流程後，除非查到其他違反食安法情節，如變造產地等，否則通常會先等司法結果出爐，即便沒有起訴或宣判無罪，仍可依食安法予以行政裁罰，可處新台幣6萬元到2億元罰鍰。

林金富表示，還有14批檢驗中，預計下週三（3月6日）前可全數完成；食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，截至3月1日，共計下架及封存辣椒粉及其產品2萬6054.1公斤。

至於保欣企業有限公司新增1批不符合規定，林金富說，保欣累計7批不合格，有效日期為115年10月22日、115年11月23日、115年12月6日、115年10月4日、115年10月29日、116年1月7日、115年10月12日。

除保欣公司外，高雄市「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」從中國大陸「KAVINSHIPPING LTD」進口的7批辣椒粉，也被檢出蘇丹紅違規，已由高雄地方檢察署偵辦中。

蘇丹紅 衛生局 食藥署

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