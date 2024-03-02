蘇丹紅辣椒粉擴大 9批流向不明

致癌蘇丹紅辣椒粉全台流竄，衛福部食藥署追查，最初爆出摻有蘇丹紅辣椒粉濟生公司的最上游，是來自中國大陸三禾藥業有限公司，食藥署回溯在邊境對陸輸辣椒粉採百分百查驗前，已輸入台灣的六十批辣椒粉，經查有七批產品違規，另新增保欣二批違規，總計九批流向不明，影響層面再擴大。

濟生公司雲林斗六廠，是最早被爆出使用含蘇丹紅辣椒粉的業者，追溯上游源自新北市保欣企業，而保欣企業則是向大陸三禾藥業進口辣椒粉。三禾藥業進口問題產品時，未在邊境查驗時被攔截，食藥署說明，陸輸辣椒粉在去年十二月十一日後即採取百分之百查驗，但三禾藥業早在去年十二月前即輸入。

為補破網，食藥署清查去年十二月前就已輸入的六十批陸輸辣椒粉。食藥署副署長林金富表示，六十批產品源自廿一家業者，其中二家業者「高雄市津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」，輸入的七批辣椒粉被驗出含有蘇丹紅。

林金富表示，續追這二家違規業者的製造商，皆源自KAVIN SHIPPING LTD，比對與三禾藥業的製造商不同，影響層面擴大。

而食藥署持續追查保欣企業販售的辣椒粉流向，截至上月廿九日被驗出四批辣椒粉違規，下架二萬三七五九點七公斤，保欣昨再新增二批違規辣椒粉，違規批次累計達六批。林金富表示，新增二批的違規產品流向目前不明，尚待地方衛生局深入追查。

最初爆出使用蘇丹紅辣椒粉的濟生公司雲林斗六廠，高雄衛生局昨發現有四家業者向濟生公司進貨，至少有七九八公斤問題辣椒粉流入市場，截止昨天為止，已下架七一八點八公斤。

四家業者向濟生公司進貨後，將其製成八款產品，分別為「印度咖哩粉-Ａ新瓶」、「廿五G五.咖哩粉Ａ-五Kgp」、「上咖哩粉-六百Ｇ」、「印度咖哩粉-六百Ｇ」、「咖哩粉-六百g（美）」、「印度咖哩粉-ＧＫＧ」、「咖哩粉Ａ-KgAP」、「咖哩粉Ｂ-KgAP」，其中一家業者製成「咖哩椒鹽」有十五公斤外銷至馬來西亞。

蘇丹紅色素依規定不得檢出。林金富說，津棧公司驗出的蘇丹紅含量為四至七ppb，佳廣公司驗出含量五ppb，「數值雖低，但驗出有就是有。」二家公司產品公斤數及下游流向，可由報驗資料獲知，但必須由地方衛生局至現場比對，仍在清查當中。